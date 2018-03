Seit Anfang Februar erlebt die Aktie von Immobilienverwalter Vonovia einen Aufwärtsimpuls. Dieser lässt sich aktuell mit einer ansteigenden Gerade um 37,15 Euro darstellen. Im Wochenchart lässt sich für die Vonovia-Aktie weiterhin ein langfristiger Aufwärtstrend zeigen, der aktuell zwischen 32,10 und 42,30 Euro beschrieben werden kann. In diesem Bild begann die zuvor fallende Tendenz somit Mitte Januar genau mit dem Erreichen der Oberseite des Trendkanals. Am markanten Hoch von Oktober 2016 bei 37 Euro könnten die Notierungen auf dem aktuellen Niveau eine Unterstützung finden. Ziele könnten sich im Bereich um 45 Euro befinden, liest man die Einschätzungen mehrerer Analysten zur Aktie, die zuletzt positiv ausfielen. Hier spielten sowohl die genehmigte Übernahme der österreichischen Buwog als auch die angedachte Einführung eines Baukindergeldes in der Bundesrepublik eine Rolle. Zu den auf Sicht steigenden Zinsen, welche die Immobilienwerte zuletzt belasteten, gaben die Analysten der Deutschen Bank zu bedenken, dass Inflation und Zinsen ...

