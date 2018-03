FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ITV TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 180 (200) PENCE - BERENBERG CUTS ITV PRICE TARGET TO 185 (200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES CARD FACTORY WITH 'HOLD' - TARGET 200 PENCE - BERENBERG RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5050 (5000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DEVRO TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 198 (199) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 1050 (870) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1370 (1390) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 846 (868) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JPM RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 930 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CONTOURGLOBAL PRICE TARGET TO 268 (272) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 4158 (4168) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 640 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES JOHNSON SERVICE GROU PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 612 (643) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2050 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3500 (3350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2170 (2080) PENCE - 'NEUTRAL'



