Zalando gibt ehrgeizige Wachstumsziele aus. Dafür muss Deutschlands größte Modeplattform in Europa allerdings noch stark zulegen.

Rubin Ritter ist zwar fast euphorisch in der Telefonkonferenz zu den Bilanzzahlen. "Wir wachsen schneller als der gesamte Online-Modemarkt", sagte der Co-Chef von Zalando am Donnerstag. Das Berliner Unternehmen ist im vierten Jahr in Folge um mehr als 20 Prozent gewachsen - im vergangenen Jahr um rund 23 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro.

Doch auf dem Weltmarkt ist Zalando noch ein kleiner Spieler. Die Online-Plattform kommt auf dem Weltmodemarkt, der im vergangenen Jahr 420 Milliarden Euro erreichte, gerade einmal auf einen Marktanteil von 1,3 Prozent. Rubin Ritter will diesen Anteil in den nächsten Jahren auf rund fünf Prozent steigern.

Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Denn bislang ist das Modehaus fast ausschließlich auf dem europäischen Markt im Geschäft. Außerhalb Europas kommt Zalando nur auf einen Umsatz von bescheidenen 370 Millionen Euro. Und auch das Geschäft in Europa ist noch zu stark abhängig von der sogenannten DACH-Region Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Diese Länder ...

