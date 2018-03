BREGENZ (dpa-AFX) - Der chinesische Investor Fosun will den österreichischen Wäschekonzern Wolford AG mit Sitz in Bregenz übernehmen. Fosun und die Mehrheitsaktionäre wollen einen entsprechenden Kaufvertrag für 12,80 Euro je Aktie abschließen, gab das börsenotierte Unternehmen Wolford am Donnerstag bekannt. Fosun will 22 Millionen Euro neues Eigenkapital zuschießen.

Fosun hatte zuletzt die Mehrheit am französischen Luxus-Modehaus Lanvin übernommen. Am börsennotierten deutschen Modekonzern Tom Tailor ist Fosun mit knapp 30 Prozent beteiligt.

Bei Wolford wird Fosun - vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden - von der Hauptaktionärsgruppe, den Familien Wilhelm und Palmers, 50,87 Prozent übernehmen. Der Kaufpreis für die 2,543.694 Aktien betrage 12,80 Euro je Aktie, hieß es in der Mitteilung.

Zur Stärkung der Finanzstruktur sei unter Wahrung der Bezugsrechte eine Kapitalerhöhung von 22 Millionen Euro geplant. Diese bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung, die voraussichtlich im Mai 2018 stattfinden wird./agr/sp/APA/fba

ISIN DE000A0STST2 AT0000834007

AXC0128 2018-03-01/11:20