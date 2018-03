Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Barcelona (pts018/01.03.2018/10:55) - eyeson präsentierte zusammen mit Alibaba Cloud und Talkdesk das Smart Service Center am Mobile World Congress 2018 in Barcelona. Andreas Kröpfl (eyeson), Qunkai Liu (Alibaba Cloud) und Marco Costa (Talkdesk) präsentierten das Smart Service Center bestehend aus Video, Voice and Chatbot. Da eyeson Video Meetings & Webinare in der Alibaba Cloud, Frankfurt hosted und für Talkdesk als Integration dient, wurde zusammen die Lösung des Smart Service Centers generiert. Das Ziel dieser einzigartigen Partnerschaft ist es, durch schnelle Video Meetings & Chatbot einen benutzerfreundlichen und vor allem effizienten Customer Support zu schaffen. Durch eyeson wird eine Visualisierung ermöglicht, welche sowohl für den Customer Support Agent als auch für den Kunden einen definitiven Mehrwert bietet. Zusätzlich dient Alibaba's AI mit ihrem unterstützenden Chatbot als absolutes Must-have im Bereich Customer Support. eyeson wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem von Gartner Inc. als cool vendor in unified communications in 2017. Durch die einzigartige Technologie und Benutzerfreundlichkeit hebt sich eyeson automatisch von den Konkurrenten ab, klar ersichtlich auch im aktuellen Ranking von Capterra. eyeson befindet sich unter den Top 5 Web Conferencing Solution Providern und lässt Skype, GoToMeeting, etc. weiter hinter sich (Status 8. Feb 2018). Die Video Meeting & Webinar Software eyeson kann sowohl im Web als auch mit der Android- oder iOS App benutzt werden. Sie garantiert HD Video und Audioqualität und besticht durch einfache Handhabung. Eine Partnerschaft mit dem intelligenten Service Center Provider Talkdesk einzugehen war deswegen ein logischer Schritt der bereits vor über einem Jahr getätigt wurde. eyeson, Alibaba Cloud & Talkdesk bieten eine neue und deutlich bessere Form des Customer Support und läuten damit ein neues Zeitalter hinsichtlich Kundenservice ein. (Ende) Aussender: eyeson Ansprechpartner: Andrea Forstinger Tel.: +43 316 33 99 31 E-Mail: andrea.forstinger@eyeson.team Website: www.eyeson.team Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180301018

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2018 04:55 ET (09:55 GMT)