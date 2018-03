Unterföhring (ots) - 1. März 2018. Mit starken 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern erzielt "Das große Promibacken" am Mittwoch den besten Wert seit Start der Sendung. In drei aufreibenden Backaufgaben etablierte sich Sonja Kirchberger als Bäckerin der Woche - und Patrick Lindner fuhr nach Hause. Direkt im Anschluss holt die Sendung "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" sehr gute 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.



Nächsten Mittwoch heißt es Halbfinale für die Promis. Wer überzeugt die Jury und kämpft mit drei anderen Finalisten um den Titel "Deutschlands bester prominenter Hobbybäcker" und um 10.000 Euro für einen guten Zweck? Mehr: http://presse.sat1.de/Backen_Promi_Spezial



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 01.03.2018 (vorläufig gewichtet: 28.02.2018)



