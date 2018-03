In Polen ist es nun per Gesetz verboten, der Nation eine Verantwortung an NS-Verbrechen zuzuschreiben. Ein Historiker sieht darin einen "Knebel-Effekt".

Mit dem neuen Holocaust-Gesetz will die konservative Regierung in Polen nach Ansicht des Historikers Jan Tomasz Gross die Debatte über polnische Mittäterschaft bei der Judenverfolgung im Keim ersticken. Es sei ein "idiotisches Gesetz" und ein Versuch, "kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen", sagte der emeritierte Geschichtsprofessor der Deutschen Presse-Agentur.

Das umstrittene Gesetz trat am Donnerstag in Kraft. Demnach ist es künftig unter Strafe verboten, der polnischen Nation die Verantwortung oder Mitverantwortung für vom nationalsozialistischen Deutschland begangene Verbrechen zuzuschreiben. Polen war von 1939 bis 1945 von NS-Deutschland besetzt.

Nach Verabschiedung des Holocaust-Gesetzes sei zu erwarten, "dass Journalisten zweimal nachdenken, bevor sie sich mit diesem Thema befassen", sagte der polnisch-amerikanische Historiker Gross. Daher habe das Gesetz einen "Knebel-Effekt". Gross gilt als Auslöser für eine frühere Version des Holocaust-Gesetzes - diese Vorschrift war aber letztlich vor dem Verfassungsgericht gescheitert.

Die polnische Regierung wolle nun "die Menschen davon abhalten, nach der Wahrheit über diesen Zeitraum zu forschen", sagte Gross. "Gestandene Historiker werden sich davon nicht beeinflussen lassen. Wir werden weiter unsere Arbeit leisten."

Er befürchte vor allem "riesige Auswirkungen darauf, was Lehrer in der Schule unterrichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...