"Die Letzten beißen die Hunde", behauptet ein altes Sprichwort. Wenn das so ist, könnte es die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008) im Rahmen der im DAX notierten Aktien in der Tat als eine der ersten treffen, was das Risiko angeht, eine zweite Korrekturwelle, ein sogenanntes "zweites Bein" der Korrektur von Ende Januar/Anfang Februar, zu sehen. 2017 war ein Jahr hoher Volatilität für die Aktie gewesen, aber im Gegensatz zu den drei Jahren zuvor hielten sich die großen Abwärtsimpulse wenigstens in Grenzen. Das könnte sich 2018 wieder ändern, denn den Anlegern kommt offenbar die in 2017 noch vorhandene Geduld abhanden.

Diese Restrukturierung wirkt, als würde sie keine Ende finden und keinem klaren Plan folgen, sondern immer wieder aufgrund veränderter Einflüsse angepasst werden. Und auch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...