BERLIN (dpa-AFX) - Rund 100 000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind nach einer repräsentativen Studie der Krankenkasse DAK süchtig nach sozialen Medien. Für die Untersuchung ließ die Kasse 1001 Jungen und Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren von Meinungsforschern befragen und rechnete die Ergebnisse auf die Bundesrepublik hoch. Das erläuterte DAK-Vorstandschef Andreas Storm am Donnerstag bei der Präsentation der Studie in Berlin. "Die Ergebnisse sind alarmierend", ergänzte er.

In der Studie zeigten 2,6 Prozent der Teenager ein Suchtverhalten nach sozialen Medien. Sie konnten die Zeit für Chats nicht selbst begrenzen und bekamen ohne ihre Online-Welt Entzugserscheinungen wie Unruhe oder Gereiztheit. Zu den Folgen übermäßiger Nutzung sozialer Medien zählten unter anderem Schlafmangel, Realitätsflucht und Streit mit den Eltern./vl/DP/jha

ISIN US30303M1027 US90184L1026

AXC0134 2018-03-01/11:33