FRANKFURT (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr war die Sorge an den Finanzmärkten vor den Parlamentswahlen in Italien groß. Hohe Zustimmungswerte in Meinungsumfragen für eurokritische Parteien schürten die Furcht vor einem Austritt aus der Eurozone. Mittlerweile schauen die Finanzmarktakteure und Ökonomen entspannter auf die Wahl in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone. Ein Austritt aus der Eurozone wird auch von den eurokritischen Parteien nicht mehr gefordert. Die Regierungsbildung dürfte jedoch schwierig werden. Die strukturellen Probleme des Landes werden nach Einschätzung der meisten Ökonomen in den Wahlprogrammen nicht angegangen.

Die Einschätzungen der Ökonomen im Überblick:

Julien-Pierre Nouen, Chef-Wirtschaftsstratege bei Lazard Frères Gestion:

"Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Wahl zu keinem klaren Ergebnis führt. Die Folge wären wochenlange Verhandlungen und eine Koalitionsregierung. Die Anleger haben sich bereits auf eben diesen Ausgang der Wahl eingestellt. Selbst die Fünf-Sterne-Bewegung signalisierte kürzlich ihre Bereitschaft, mit anderen Parteien in Verhandlungen über eine Regierungskoalition einzutreten. Diese politische Unsicherheit hat kurzfristig möglicherweise keine großen Auswirkungen, da das wirtschaftliche Umfeld günstig ist. Sie könnte sich jedoch zu einem späteren Zeitpunkt rächen. Italien bleibt ein Land mit geringem Wachstumspotential aufgrund fehlendem Produktivitätswachstums und einer hohen Staatsverschuldung. Die entscheidende Frage ist deshalb, ob die nächste Regierung Reformen umsetzen wird, die die Aussichten des Landes auf strukturelles Wachstum verbessern."

Sintje Boie, Julius Meyer, Analysten HSH Nordbank:

"Die Wahlversprechen der Parteien in Bezug auf Steuererleichterungen und höhere Sozialleistungen dürften die Situation in den kommenden Jahren verschlechtern, je nach Wahlausgang unterschiedlich stark. Der Gegenwind aus Rom für eine solide Fiskalpolitik dürfte zunehmen, was das Vertrauen der Anleger in die Eurozone wieder untergraben könnte. Noch reagieren die Märkte aber gelassen auf die anstehenden Wahlen."

Christian Kopf, Leiter Portfoliomanager Renten bei Union Investment:

"Nimmt man die drei Faktoren Wachstum, fiskalische Situation und politisches Umfeld zusammen, so ist die Lage Italiens keineswegs so schlecht, wie sie nördlich der Alpen häufig gemacht wird. Kurzfristig hat die Parlamentswahl das Potenzial, die Nervosität an den Märkten zu schüren. Das dürfte vor allem an italienischen Aktien und Anleihen, aber auch am Euro nicht spurlos vorbeigehen. Allerdings sollten die Sorgen schnell wieder verfliegen, sobald aus den derzeitigen Randalen in Rom eine stabile Regierung wird."

Jeremy Lawson, Chefvolkswirt bei Aberdeen Standard Investments:

"Trotz des herausfordernden Ausblicks sind wir überzeugt, dass das kurzfristige Risiko eines italienischen Ausstiegs aus dem Euro gering ist. Das Risiko eines 'Italexit' ist vor allem langfristig hoch. Besonders, wenn es dem Land nicht gelingt, einen Weg aus der Falle von geringem Wachstum und hoher Arbeitslosigkeit zu finden. In den italienischen Parlamentswahlen liegt allerdings das Potenzial einer höheren Volatilität italienischer Staatsanleihen (BTP), die im Jahr 2017 eine gute Performance verzeichneten. Es handelt sich dabei um ein klar erkennbares Risiko. Eine Euro-skeptische Regierung ist aber eher unwahrscheinlich und der BTP-Markt wird voraussichtlich weitere Unterstützung von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten."

Allianz Global Investors:

"Der Ausgang von Parlamentswahlen in Italien ist erfahrungsgemäß schwer vorherzusagen. Am wahrscheinlichsten ist aber eine neue Regierung auf Basis einer Mitte-Rechts-Koalition oder einer um die Demokratische Partei ergänzten Mitte-Rechts-Koalition. In beiden Fällen dürften die Finanzmärkte den Ausgang gut verkraften. Selbst wenn die Risikoaufschläge italienischer Staatsanleihen steigen sollten, halten wir diese weiterhin für attraktiv - vorausgesetzt, die gemäßigten politischen Kräfte behalten die Oberhand im Land."

Ralph Solveen, Marco Wagner, Volkswirte bei der Commerzbank:

"Es wäre wohl das politische Comeback des Jahres. Nach den Wahlen am 4. März könnte Silvio Berlusconi die italienische Politik wieder maßgeblich beeinflussen. Gleichgültig, ob sein Mitte-Rechts-Bündnis die Mehrheit erreicht oder es am Ende zu einer 'großen Koalition' mit Renzis PD kommt: Durchgreifende Reformen sind nicht zu erwarten. Vielmehr dürfte die neue Regierung die bessere Konjunktur nutzen, um die Steuern zu senken und die Sozialleistungen zu erhöhen. Die Märkte dürfte dies weitgehend kalt lassen. Ein Austritt aus dem Euro steht derzeit für keine der maßgeblichen Parteien zur Debatte, sondern alle zielen wie Frankreichs Präsident Macron auf eine Vertiefung der Währungsunion ab."/jsl/jkr/fba

