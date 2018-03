LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Industrieunternehmen hat sich im Februar weniger als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex sei um 0,1 Punkte auf 55,2 Zähler gefallen, teilte das britische Forschungsunternehmen Markit am Donnerstag in London mit. Er fällt damit auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten. Es ist der dritte Rückgang des Indikators in Folge. Volkswirte hatten allerdings einen stärkeren Rückgang auf 55,0 Punkte erwartet.

Werte oberhalb von 50 Punkten signalisieren weiterhin Wachstum in der Industrie. Das britische Pfund gab nach den Zahlen ein wenig nach./jsl/jkr/jha/

AXC0136 2018-03-01/11:39