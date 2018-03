Linz - In Schweden läuft die Wirtschaft wie geschmiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die BIP-Zahlen der letzten Quartale würden dies recht deutlich belegen. Auch für die kommenden Perioden sei die Riksbank recht zuversichtlich. Vielmehr sei auch in Schweden das Thema Inflation nicht zufriedenstellend. Auch der weitere Trend zeige nach unten. Angedachte Zinsanhebungen würden mit Sicherheit nach hinten geschoben. Da dürfte der Riksbank die aktuelle SEK (Schwedische Krone)-Schwäche seit Jahresbeginn 2018 gar nicht so ungelegen sein, da diese der Abwärtsbewegung der Inflation entgegen wirken sollte. (01.03.2018/alc/a/a)

