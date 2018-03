München - Für Vontobel ist die Aktie von Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Seit der Vorstandschef Reinhard Ploss vor sieben Jahren die Führung von Infineon übernommen habe, sei es bergauf gegangen. Im Geschäftsjahr 2017, welches am 30. September geendet habe, habe die operative Rendite bei 17,1% gelegen. In den zwei Jahren zuvor habe der Konzern ca. 15% erreicht. Die Anleger würden profitieren: Die Dividende sei dieses Jahr um 14% auf EUR 0,25 je Aktie gestiegen. Auch der Umsatzerlös sei um 9% auf ca. EUR 7 Mrd. gewachsen. Der Jahresüberschuss liege bei EUR 790 Mio. und habe somit um 6% gegenüber dem Vorjahr (EUR 743 Mio.) zugelegt. Aufgrund der gestiegenen Steuern sei der Gewinn jedoch nicht so stark gewachsen wie der Umsatz.

