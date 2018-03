Paris - Im Rahmen der am 30. November 2017 ins Leben gerufenen strategischen Partnerschaft von La Financière de l'Echiquier und Primonial hat LFDE die vollständige Verwaltung von Finanzvermögen von Primonial übernommen, während Primonial eine Beteiligung von 40% an LFDE erzielt hat, so La Financière de l'Echiquier in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...