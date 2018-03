Quintiq, ein Unternehmen des Dassault Systèmes Konzerns und globaler Marktführer in der Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O), gab heute bekannt, mit seiner Software den dänischen Schmuckproduzenten PANDORA beim Produktionsausbau zu unterstützen. PANDORA, der weltweit größte Schmuckproduzent nach Produktionsvolumen, plant eine Verdopplung der Produktion bis Ende 2019 im Vergleich zum Jahr 2015, um die steigende Nachfrage in den 7.800 Verkaufsstellen in mehr als 100 Ländern zu bedienen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180301005641/de/

PANDORA Partners with Quintiq for Implementation of a Production Planning Solution (Photo: Business Wire)

Pandorra setzt Quintiq für die taktische und operative Produktionsplanung in seinen drei Standorten in Thailand ein, wo 2017 mehr als 95 der Schmuckartikel produziert wurden. Mit der Lösung von Quintiq will PANDORA seine Produktionsplanung, welche essenziell für die optimale Auslastung bestehender und geplanter Fertigungskapazitäten ist, verbessern und die Produktivität steigern.

Dank der Unterstützung beim Produktionsausbau durch das fortschrittliche Planungssystem von Quintiq können wir unsere Produktion steigern, unsere Abläufe effizienter und agiler gestalten und so den Anforderungen unserer geschätzten Kunden gerecht werden", so Thomas Touborg, SVP Group Operations von PANDORA.

Neue Produktionskapazitäten, um die Einzelhandelsexpansion zu unterstützen und die steigende Nachfrage zu bedienen

Eine der großen Herausforderungen von PANDORA besteht darin, der Nachfrage durch die steigende Anzahl an Einzelhandelsfilialen gerecht zu werden. Das Unternehmen hat letzes Jahr 376 Concept Stores eröffnet, womit sich die Gesamtzahl der Filialen auf über 2.400 beläuft. Vor Kurzem wurde der chinesische eSTORE vorgestellt gemeinsam mit Tmall.com, das zum chinesischen Alibaba-Konzern gehört.

PANDORA produziert pro Jahr mehr als 120 Millionen Schmuckartikel in ungefähr 1.500 verschiedenen Ausführungen. Jedes Jahr kommen 500 weitere hinzu, die im Rahmen von Produktkampagnen vorgestellt werden und die saisonale Nachfrage abdecken sollen. Mithilfe der Lösung von Quintiq will PANDORA die Auslastung von Produktionsanlagen und Personal optimieren, indem sichergestellt wird, dass die eingesetzten Fachkräfte adäquat ausgebildet sind und das Produktionssoll erfüllen. Die Lösung bietet die für hohe Auslastung und pünktliche Lieferung erforderliche Agilität, ohne dabei die hohe saisonale Kundennachfrage außer Acht zu lassen. Mit seiner Lösung unterstützt Quintiq PANDORA dabei, seine Durchlaufzeit erheblich zu senken, wodurch das Unternehmen den Markt schneller mit neuen, spannenden Produkten bedienen, Nachfragespitzen auffangen und die Interessen seiner Kunden bei der Schmuckproduktion berücksichtigen kann.

"Wir sind stolz darauf, mit einer globalen Marke wie PANDORA zu kooperieren", so Rob van Egmond, Quintiq CEO. "Quintiq unterstützt PANDORA dabei, seine Ziele hinsichtlich Wachstum und Marktanteil zu erreichen mit einer Lösung, die die Maßnahmen des Unternehmens zur Produktionsoptimierung perfekt ergänzt und bei steigender Nachfrage skaliert werden kann. Wir sind zuversichtlich, dass PANDORA in Kürze die Früchte seiner Maßnahmen zum strategischen Produktionsausbau ernten wird."

Über PANDORA

PANDORA entwirft, produziert und vermarktet handgefertigte, zeitlose Schmuckartikel aus hochwertigen Materialien zu erschwinglichen Preisen. Schmuck von PANDORA wird in ca. 7.800 Filialen, darunter mehr als 2.400 Concept Stores, in mehr als 100 Ländern auf sechs Kontinenten verkauft. Das Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark, wurde 1982 gegründet und beschäftigt heute mehr als 27.300 Mitarbeiter weltweit, von denen ca. 13.200 an den drei Produktionsstandorten in Thailand angestellt sind, wo das Unternehmen alle seine Schmuckartikel fertigt. PANDORA notiert an der Börse Kopenhagen. 2017 belief sich der Gesamtumsatz von PANDORA auf 22,8 Milliarden DKK (ca. 3,1 Milliarden EUR). Weitere Informationen finden Sie unter Pandoragroup.com

Über Quintiq

Jedes Unternehmen steht bei der Supply-Chain-Planung vor Herausforderungen. Einige dieser Herausforderungen sind groß und komplex. Andere erscheinen unmöglich. Seit 1997 meistert Quintiq jede einzelne dieser Herausforderungen mithilfe einer einzigen Software für dieSupply-Chain-Planung und -Optimierung. Marktführende Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen heute bei der Planung und Optimierung von Personal, Logistik und Produktion auf die Quintiq-Software. Quintiq ist Teil des Dassault Systèmes Konzerns (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), hat seine Zentrale in den Niederlanden sowie den USA und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter Quintiq.com. Gerne können Sie Quintiq auch auf Twitter, Facebook, LinkedIn und YouTube folgen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180301005641/de/

Contacts:

Anfragen aus Nordamerika

Caitlin Noah

Quintiq

Tel: +1 484 586 3232

caitlin.noah@3ds.com

oder

Anfragen aus Europa, Nahost und Afrika

Richard Ratcliffe

Weber Shandwick

+44 207 067 0846

quintiq@webershandwick.com