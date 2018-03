In seiner Rede zur Lage der Nation gibt sich der russischer Präsident Wladimir Putin ehrgeizig und versprich seinem Land mehr Freiheit und Ausgaben für eine moderne Infrastruktur.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat kurz vor der Präsidentschaftswahl am 18. März eine Reihe ehrgeiziger wirtschaftlicher Ziele bekanntgegeben. Er will die Lebensstandards russischer Bürger anheben, das Gesundheits- und Bildungssystem verbessern und eine moderne Infrastruktur bauen, wie er in einer im Fernsehen übertragenen Rede zur Lage der Nation am Donnerstag sagte.

Putins Zustimmungswerte in Umfragen liegen bei über 80 Prozent. Es gilt als sicher, dass er die Präsidentschaftswahl am 18. März gegen sieben andere Kandidaten klar gewinnt. Dann stünde er vor einer vierten Amtszeit.

Putin sagte in seiner Rede vor Abgeordneten, Russland müsse einen technologischen Durchbruch schaffen, um die Grundlage für eine zukünftige erfolgreiche Entwicklung zu legen. Es sei notwendig, Armut zu bekämpfen. 20 Millionen Russen lebten derzeit unter der offiziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...