Das britische Pfund baut seine Abwärtsbewegung in dieser Woche aus und so fällt der GBP/USD zum neuen 6-Wochentief zur 1,3750. GBP/USD schwächer durch Brexit Das Cable reagiert in dieser Woche negativ auf die Brexit Bedenken, nach dem die EU am Mittwoch ihren Brexit Entwurf veröffentlichte. Es dauerte auch nicht lange und GB PM Theresa May wies die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...