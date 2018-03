Von Sonia Amaral Rohter

PARIS (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi hat für die Übernahme der belgischen Ablynx NV von den Wettbewerbsbehörden in den USA und in Deutschland grünes Licht erhalten. Die Warteperiode sei verstrichen, ohne dass Einwände gegen die Übernahme erhoben worden seien, teilte Sanofi mit. Nach der Antitrust-Gesetzgebung in den USA müssen laut dem "Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act" Parteien bestimmter Transaktionen sowohl bei der Federal Trade Commission als auch dem Justizministerium eine Anmeldung einreichen. Anschließend führen die Behörden innerhalb einer sogenannten Warteperiode die kartellrechtliche Prüfung durch. Auch das deutsche Bundeskartellamt hat den Franzosen den Kauf von Ablynx erlaubt. Sanofi hatte Ende Januar die Übernahme des Biotechunternehmens für 3,9 Milliarden Euro vermeldet.

