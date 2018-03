(Neu: Aussagen aus der Pressekonferenz, Analystenkommentar Commerzbank)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein anziehendes Geschäft mit Systemlösungen hat dem Gabelstapler-Hersteller Kion einen versöhnlichen Jahresausklang beschert. Der MDax -Konzern erreichte seine Jahresziele, bei denen er im Herbst wegen einer Kundenzurückhaltung bei Logistik-Komplettlösungen hatte zurückrudern müssen. Langfristig will der Anbieter von Staplern und Lösungen rund um die Lagerhaltung weiter schneller wachsen als die Branche insgesamt. Die Aktionäre dürfen sich zudem über eine höhere Dividende freuen.

Das sorgte am Donnerstag für gute Stimmung bei den Anlegern: Die Aktie stieg gegen Mittag um 5,56 Prozent auf 74,40 Euro. Damit lag das Papier mit weitem Abstand an der Spitze eines schwachen MDax, dem Index der mittelgroßen Konzerne. Kion habe die Erwartungen getoppt, erklärte Analyst Glen Liddy von der US-Bank JPMorgan.

Zum Ende des Jahres wurden einige Projekte von Kunden noch unterzeichnet, wie Kion in Frankfurt mitteilte. Weiterhin rund lief es im Stammgeschäft mit Fahrzeugen für Lagertechnik wie Gabelstaplern. Kion verdiente so im vergangenen Jahr unter dem Strich 426 Millionen Euro und damit rund 73 Prozent mehr. Dabei schlugen sich die erstmalige vollständige Konsolidierung des US-Logistikspezialisten Dematic sowie ein positiver Einmaleffekt durch die US-Steuerreform nieder.

Die Frankfurter wollen ihre Aktionäre am Ergebnis mit einer Dividendenerhöhung um knapp 24 Prozent auf 99 Cent je Anteilsschein beteiligen. Das ist mehr als Analysten im Mittel erwartet hatten.

Der Umsatz stieg 2017 um 37 Prozent auf 7,65 Milliarden Euro und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um annähernd 43 Prozent auf 766 Millionen Euro. Das meiste Geld liefert weiterhin das Stammgeschäft: Bei den Lagertechnik-Fahrzeugen wuchs der Umsatz um mehr als 8 Prozent auf 5,63 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebit legte hier um rund 9 Prozent zu.

Der zwischenzeitlich lahmende Bereich Logistik-Komplettlösungen, der erst im Zuge der 2016 getätigten Dematic-Übernahme geschaffen wurde, erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebit lag in dem Bereich bei 181 Millionen Euro. Die Entwicklung im Schlussquartal erscheine allerdings nach wie vor eher etwas träge, schrieb Analyst Sebastian Growe von der Commerzbank am Morgen in einer Studie. Der Auftragseingang stimme aber zuversichtlich.

Für das laufende Jahr gibt sich Kion vorsichtig optimistisch: Der Umsatz soll zwischen 7,7 und 8,2 Milliarden Euro liegen, wobei das untere Ende lediglich auf dem Niveau von 2017 liegt. Beim bereinigten Ebit werden 770 bis 835 Millionen Euro angepeilt. Die Prognosen tragen auch dem teils stärker schwankenden Projektgeschäft Rechnung, sagte der scheidende Finanzvorstand Thomas Toepfer der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Basis der Prognose ist der Auftragseingang. Dieser schnellte 2017 um fast 37 Prozent auf knapp 8 Milliarden Euro nach oben.

Der Konzern gab am Donnerstag auch den Kauf einer Minderheitsbeteiligung am chinesischen Anbieter EP Equipment bekannt. Der Preis wird sich laut Toepfer zwischen 20 bis 40 Millionen Euro bewegen. Abgeschlossen werden soll die Transaktion in den kommenden Monaten. EP mit seinen rund 1000 Mitarbeitern habe vor allem in China und den USA eine starke Marktpräsenz, hieß es. Kion will mit dem Kauf auch am Wachstum des Marktes für kleinere Geräte teilhaben, die etwa traditionelle Handhubwagen ersetzen.

Langfristig wollen die Frankfurter weiter über dem Branchendurchschnitt wachsen. "Wir richten unser Geschäft an einer zunehmend digitalisierten Welt aus", sagte Konzernchef Gordon Riske.

Gerade der Online-Handel muss flexibel auf Wünsche der Verbraucher reagieren, die Bestellungen immer öfter noch am gleichen Tag geliefert bekommen wollen. Mit der Technik für die Warenhauslogistik verspricht sich Kion auch künftig gute Geschäfte. Übernahmen könnten bei der längerfristigen Strategie auch eine Rolle spielen, allerdings gelte es erst einmal den Dematic-Kauf zu verdauen.

Der deutsche Rivale Jungheinrich legt seine Geschäftszahlen am Mittwoch kommender Woche vor. Vor allem das Europa-Geschäft lief hier bis zuletzt stark. Jungheinrich hatte im Sommer die Jahresprognose angehoben./mis/jkr/jha/

ISIN DE000KGX8881

AXC0146 2018-03-01/12:02