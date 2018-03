Top-Auszeichnungen für Kundendienst und Vertrieb wurden in Las Vegas verliehen

FAIRFAX (USA), 26. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Gewinner der 12. jährlichen Stevie Awards für Vertrieb und Kundendienst, anerkannt als die weltweit höchsten Auszeichnungen für Kundendienst (http://www.stevieawards.com/sales) und Vertrieb (http://www.stevieawards.com/sales), wurden am Freitagabend bei einer Galaveranstaltung in Las Vegas (USA) vor mehr als 600 Führungskräften aus der ganzen Welt bekanntgegeben.





Die vollständige Liste der Stevie-Gewinner nach Kategorie ist unter folgendem Link verfügbar: http://www.StevieAwards.com/Sales (http://www.stevieawards.com/Sales).

Deutsche Post DHL wurde mit Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze für seine Aktivitäten in Argentinien, dem Libanon, den USA, Vietnam und anderen Ländern ausgezeichnet. Es war damit das am meisten ausgezeichnete Unternehmen dieses Jahr und konnte die höchste Auszeichnung, den Grand Stevie Award-Pokal zum fünften Mal in Folge für sich gewinnen. Zu den weiteren Gewinnern des Grand Stevie Awards gehören, in absteigender Reihenfolge, unter anderem IBM, HomeServe USA, VIZIO Inc., Sales Partnerships, Inc., John Hancock Financial Services, FIS, Carbonite, Visualize und Delta Vacations.

IBM wurde mit 10 goldenen Stevie Awards ausgezeichnet, der höchsten Anzahl unter den Gewinnern des goldenen Stevie im diesjährigen Wettbewerb. HomeServe USA wurde mit sechs Auszeichnungen versehen, während Delta Vacations und GNResound jeweils fünf für sich gewinnen konnten. Sales Partnerships, Inc. und Vizio erhielten vier Auszeichnungen. DHL Express Bangladesh, FIS, Mass Mutual Life Insurance Company, Mercer Consumer, Runzheimer und UPMC Health Plan erhielten jeweils drei Auszeichnungen. Zu den Gewinnern von zwei goldenen Stevie Awards gehören: Apptus, Birevim A.S., Carbonite, Comcast, Dell Technologies, Delta Airlines, DHL Express Vietnam, Gladly, GO Fuel Stations Inc., GuideWell Connect, Imparta Inc., ISN, John Hancock Financial Services, M Partners Ltd, MTM, Network Alliance, Samsung Electronics America, SAP America, ServiceNow, Sun Basket, TTEC, VXI Global Solutions und Yapi Kredi Bank.

Zu den führenden Unternehmen unter den Gewinnern mehrerer Stevies in Gold, Silber und Bronze gehören: Albridge, Allianz Global Assistance, BlueCat Networks, Druva Inc., eMoney Advisor, iHeartMedia, Nuance Communications, Overstock.com, Response, Rimini Street, SmartLinx Solutions, Wells Fargo Treasury Management Client Delivery und Wyndham Vacation Ownership.

Die Gewinner der People's Choice Stevie Awards für den besten Kundendienst, die durch mehr als 124.000 in der Öffentlichkeit abgegebenen Stimmen ermittelt und am 15. Februar bekanntgegeben wurden (http://blog.stevieawards.com/customer-service-awards/winners-announced-in-2018-peoples-choice-stevie-awards-for-favorite-customer-service), wurden im Rahmen dieser Veranstaltung ebenfalls vorgestellt.

Die Auszeichnungen wurden über einen Livestream live übertragen und können hier online angeschaut werden. (https://stevieawards.com/sales/watch-awards-presentations)

Die Auszeichnungen werden von den Stevie Awards vergeben. Das Team der Stevie Awards organisiert mehrere der weltweit führenden Veranstaltungen für Unternehmensauszeichnungen, darunter auch die prestigeträchtigen International Business Awards und die American Business Awards.

Mehr als 2.500 Nominierungen von Unternehmen aller Größen und aus nahezu jeder Branche wurden im Rahmen des diesjährigen Wettbewerbs ausgewertet. Die Finalisten wurden mithilfe der Durchschnittsbewertungen von mehr als 150 Spezialisten weltweit in sieben spezialisierten Bewertungsteams ermittelt. Der Teilnahmeaufruf umfasste 89 Kategorien für Errungenschaften im Kundendienst und in Kontaktzentren, wie unter anderem den folgenden: Kontaktzentrum des Jahres, Auszeichnung für Innovationen im Kundendienst und Kundendienstabteilung des Jahres. Darüber hinaus gab es 60 Kategorien für Errungenschaften im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung, vom Vertriebsleiter des Jahres bis zum Vertriebsschulungsleiter oder Geschäftsentwicklungsleiter des Jahres bis zur Vertriebsabteilung des Jahres. Außerdem gab es Kategorien zur Anerkennung neuer Produkte, Dienstleistungen und Lösungsanbieter.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von sieben Programmen verliehen. Dazu zählen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business Awards, die International Business Awards, die Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Women in Business und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Jedes Jahr gehen mehr als 10.000 Bewerbungen von Organisationen aus über 60 Ländern für die Teilnahme an den Wettbewerben um die Stevie Awards ein. Als Anerkennung von Unternehmen jeder Art und Größe sowie den Menschen, die dahinter stehen, werden mit den Stevies weltweit herausragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter www.StevieAwards.com (http://www.StevieAwards.com).

Zu den Sponsoren der 12. jährlichen Stevie Awards für Vertrieb und Dienstleistungen gehören HCL Financial Services, Rant & Rave, Sales Partnerships, Inc. und ValueSelling Associates, Inc.

