In der neuen Ausgabe der BARBARA (ab sofort im Handel) spricht Barbara Schöneberger mit Schauspieler und Schriftsteller Joachim Meyerhoff über die Zweifel, die ein kreativer Job mit sich bringt. "Warum mache ich das? Was ist das überhaupt für ein Beruf?", fragt er sich - gerade dann, wenn er in einer Vorstellung nackt, mit einer Feder auf dem Kopf über die Bühne rennt. Auch der Schreibprozess an seinen Büchern ist eher unkonventionell: "Manchmal lache ich mich halb tot. Manchmal sitze ich auch da und weine. Und dann denke ich, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank." Wo Meyerhoff am liebsten schreibt? Nicht etwa in einem schicken Kaffeehaus in seiner Heimatstadt Wien, sondern in einer stinknormalen Bäckerei in seinem Viertel, hinten bei den Toiletten.



