- Berlin Travel Festival (9. bis 11. März) ergänzt ITB Berlin - Press Preview am 8. März



Die Messe Berlin kooperiert mit I Love Travel GmbH und startet das neuartige Berlin Travel Festival, das dieses Jahr erstmalig vom 9. bis 11. März 2018 in der Arena in Kreuzberg stattfindet. Die Veranstaltung wurde vergangenes Jahr auf der ITB Berlin vorgestellt, die Partner und Unterstützer des Berlin Travel Festivals ist. Es richtet sich an eine neue, junge Generation von Lifestyle-Reisenden und bringt an den drei Veranstaltungstagen Marken, Produkte, Speaker und Erlebnisse zusammen.



"Das Berlin Travel Festival ist ein innovativer Newcomer, der weitere Türen zum lokalen Markt und seiner blühenden, jungen Kreativszene öffnet. Wir schaffen damit gemeinsam mit I Love Travel ein Angebot für eine neue Generation von Lifestyle-Reisenden", erklärte Dr. Martin Buck, Senior Vice President Travel & Logistics Messe Berlin GmbH das Konzept und ergänzte: "Damit ist das Berlin Travel Festival ein ideales komplementäres Angebot zur ITB Berlin, der weltweit führenden Reisemesse mit ihrem starken Fokus auf Fachbesucher." Entsprechend präsentiert das Berlin Travel Festival Kultur, Technologie, Mode, Ausrüstung und Trends aus aller Welt. "Wir gehören zu einer neuen Generation von trendaffinen und wagemutigen Abenteuern, die sich gleichzeitig um eine bessere Zukunft bemühen - auf diesen neuen Reisetypus ist das Berlin Travel Festival zugeschnitten", betonte Bernd Neff, Mitbegründer und Geschäftsführer des Berlin Travel Festivals.



Das Berlin Travel Festival bietet entsprechend der Ausrichtung zahlreiche außergewöhnliche Aktionen und Aussteller - zum Beispiel Do-it-yourself-Sessions in einer echten Jurte oder Filmvorführungen, die sich kritisch mit den Auswirkungen des Reisens auf unsere Ozeane auseinander setzen. Auch wer Outdoor-Kochkurse oder Tipps zum Couchsurfing im Iran sucht, wird beim Berlin Travel Festival fündig. Für Familien gibt es extra Programmpunkte und reduzierte Familientickets.



Hinweis für Medienvertreter: Am 8. März findet um 9:30 Uhr eine Press Preview in der Arena Berlin statt. Anmeldung über press@berlintravelfestival.com



Weitere Informationen zum Berlin Travel Festival finden Sie auf www.berlintravelfestival.com.



Die Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärksten Messe-gesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf der ganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Marken und Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und die Internationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkon-ferenzen und herausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am Bran-denburger Tor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihre Ver-anstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungen am Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedes Jahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördert und treibt die Messe Ber-lin die Entwicklung der Metropole Berlin. Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchern ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögli-che Geschäftsimpulse für den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zu gewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im Unterneh-mensmotto: Messe Berlin - Hosting the World. www.messe-berlin.de



Das Berlin Travel Festival ist ein einzigartiges Format, das sich mit neuen Per-spektiven des Reisens beschäftigt und neugierige Abenteurer weiter inspiriert. Organisiert von der I LOVE TRAVEL GmbH in Kooperation mit der ITB Berlin vereint das dreitägige Festival Menschen, Geschichten, Produkte und Marken mit dem gemeinsamen Ziel zukünftige Reiseplanungen mit sozialerem und öko-logischerem Bewusstsein anzugehen.



