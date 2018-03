Der Finanzstaatssekretär und designierte CDU-Gesundheitsminister skizziert seine Pläne, wie er die Digitalisierung vorantreiben will.

WirtschaftsWoche: Herr Spahn, die Digitalisierung bringt radikale Veränderungen mit sich. Ist die Politik überhaupt noch auf der Höhe der Zeit? Jens Spahn: Wenn ich die heutige Diskussion mit der zu Beginn der letzten Wahlperiode vergleiche, finde ich, dass wir beim Thema Digitalisierung schon viel weiter sind. Ich darf ja kein Englisch mehr sprechen …

… bei uns schon.Okay. Die Digitalisierung folgt dem Prinzip Do it or die - und wir haben uns für Do it entschieden und damit schon einiges erreicht - auch und gerade im Finanzbereich.

Und was genau haben Sie erreicht?Es gibt mehr Wagniskapital, Deutschland hat bei Start-up-Finanzierungen und Fintech-Gründungen eine Spitzenposition. Mit dem FintechRat habe ich Gründer aus der Szene mit Experten aus Forschung und Verwaltung zusammengebracht. Wir haben einen Mentalitätswandel eingeläutet und Know-how aufgebaut, im Finanzministerium und in der Finanzaufsicht. Wir haben Hürden für Start-ups abgebaut und technologische Neuerungen - gegen große Widerstände - rechtlich ermöglicht. Sie können heute rechtssicher online ein Konto eröffnen oder Apps mit Zugriff auf ihr Bankkonto nutzen, die ihr finanzielles Leben massiv vereinfachen.

Der allgemeine Eindruck ist trotzdem, dass die Bundesrepublik bei der Digitalisierung hinterherhinkt. Das ist durch den Koalitionsvertrag nicht besser geworden.Der Koalitionsvertrag ist kein Feuerwerk aus großspurigen Versprechungen, er bietet aber eine solide Basis. Daraus können wir echt was machen. Dass wir digital derzeit als nicht sonderlich fortschrittlich gelten, liegt vor allem an zwei Bereichen: zum einen an der öffentlichen Verwaltung, zum anderen an der zu schlechten Abdeckung mit schnellen Netzen.

Fangen wir mit der Netzabdeckung an. Früher war der Empfang nur in meiner Heimat im Münsterland schlecht, heute habe ich selbst in der Stadt oft kein vernünftiges Netz. Das ist in einem der fortschrittlichsten Länder der Welt ein unhaltbarer Zustand, der die Menschen zu Recht in den Wahnsinn treibt.

Wie können wir das ändern?Der neue Standard 5G wird einen Quantensprung bringen. Wir müssen den Bürgern aber auch sagen, dass wir dafür viel mehr Sendemasten brauchen. Die Schätzungen darüber, wie viele für eine flächendeckende Versorgung nötig sind, gehen weit auseinander - aber doppelt oder dreimal so viele wie die rund 75 000 Masten heute könnten es schon sein.

Masten sind allerdings nicht beliebt.Genau das ist unser Problem. Es geht nicht, dass die Vorsitzenden einiger Bürgerinitiativen gegen Masten am lautesten über das schlechte Netz klagen. Wer digitalen Fortschritt will, muss für mehr Sendemasten sein.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...