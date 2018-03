Im Handelsblatt-Wirtschaftsclub sprechen Experten über die Zukunft der Werbung. Ihr Urteil: Kampagnen müssen alle Kanäle erreichen.

Auch in Zeiten von Facebook, Netflix und Co glaubt Pro Sieben Sat 1 an das lineare Fernsehen als Lagerfeuer, um das sich die Zuschauer versammeln. Shows, Live-Events und regionale Produktionen seien auch in Zukunft gefragt, sagte Vorstand Sabine Eckhardt im Handelsblatt Wirtschaftsclub in München.

Für Werbekunden sei es im digitalen Zeitalter besonders wichtig, viele Menschen zu erreichen und die Marke zu pflegen. Denn irgendwie müsse man die Menschen ja dazu bringen, digitalen Assistenten wie Alexa zu sagen, welche speziellen Rasierklingen oder Taschentücher sie bestellen sollen.

Die TV-Managerin diskutierte mit Matthias Storath, Geschäftsführer der Berliner Agentur Heimat, über die Zukunft der Marke in der digitalen Welt. Einig waren sich beide, dass Kampagnen heutzutage nicht mehr getrennt für einzelne Kanäle entwickelt werden sollte. "Die Trennung finde ich altmodisch", sagte Eckhardt. "Der Mix macht es." Auch Storath sieht eine "Aufhebung der Trennung zwischen den Kanälen".

Klar ist, dass es im digitalen Zeitalter schwieriger geworden ist, Aufmerksamkeit zu erregen. "Nie war Marke wichtiger, denn nie waren die Leute orientierungsloser als heute", sagte Storath in der von Handelsblatt Senior Editor Hans-Jürgen Jakobs moderierten Diskussion.

Auch Heimat setze heute mehr Datenanalysten und Mathematiker ein als früher. Es gebe praktische Werkzeuge, um zum Beispiel zu sehen, wie etwas in den Sozialen Netzwerken ankomme.

Entscheidend sei aber immer noch die Kreativität. Heimat hat unter anderem mit Werbung für Hornbach und die FDP Aufsehen erregt. "Am Ende brauchen Sie eine Idee, die verfängt", sagte Storath. Kampagnen dürften nicht langweilen. "Werbung muss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...