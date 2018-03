FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Royal Mail kehren nach sechsmonatiger Abwesenheit in den FTSE-100-Index zurück, wie Indexbetreiber FTSE Russel mitteilte. Sie ersetzen in dem Londoner Leitindex die Aktien des Immobilienunternehmens Hammerson, die nach 13 Jahren in den FTSE-250 absteigen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 19. März in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + FTSE-100 - NEUAUFNAHME - Royal Mail + FTSE-100 - HERAUSNAHME - Hammerson ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2018 05:36 ET (10:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.