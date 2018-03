FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse erwartet in diesem Jahr auch wegen ihres Angebots für kleine und mittlere Unternehmen einen Schub für Börsengänge (Initial Public Offering/IPO). "Ich gehe von einer größeren einstelligen Zahl an Unternehmen aus, die wir in diesem Jahr in Scale begrüßen können und von einem kleineren zweistelligen Betrag IPOs insgesamt", sagte Vorstandsmitglied Hauke Stars am Donnerstag in Frankfurt. "Wenn es einigermaßen ruhig bleibt, gehe ich davon aus, dass wir ein gutes IPO-Jahr haben werden."

Das Segment "Scale" war in Frankfurt vor einem Jahr mit 46 Aktien und Unternehmensanleihen an den Start gegangen. Derzeit sind nach Angaben der Deutschen Börse 49 Aktien gelistet, 5 Unternehmen davon seien über einen Börsengang in das Segment aufgenommen worden.

Die Chefin des Deutschen Aktieninstituts, Christine Bortenlänger, mahnte, Deutschland müsse in Sachen Aktienkultur mehr tun: "Seit Jahren gehört Deutschland im internationalen Vergleich bei der Zahl der Börsengänge zu den Schlusslichtern."/ben/DP/das

ISIN DE0005810055

AXC0153 2018-03-01/12:11