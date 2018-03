Köln (ots) -



- Attraktive Sonderfinanzierungen mit effektivem Jahreszins von 0 Prozent für ausgewählte Ford Pkw und die Modelle der Ford Transit Nutzfahrzeug-Baureihen 1) - Zusätzlicher Gewerbebonus für ausgewählte Modelle 2) - Besonders scharf kalkulierte Full-Service-Leasingangebote 3)



Ford startet das Flottenjahr in Deutschland wieder mit den beliebten Gewerbewochen: Ab dem 1. März 2018 können Gewerbekunden sowie die Betreiber kleiner und mittelgroßer Fuhrparks beim Kauf ausgewählter Ford Pkw sowie der Modelle der erfolgreichen Ford Transit Nutzfahrzeug-Familie von sehr attraktiven Sonderfinanzierungs-Konditionen der Ford Bank 1) mit einem effektiven Jahreszins von 0 Prozent profitieren.



Darüber hinaus wird für diesen Kundenkreis bei vielen relevanten Modellen während des Aktionszeitraums ein großzügiger Gewerbebonus auf den Kaufpreis angerechnet: Dieser von Ford und seinen teilnehmenden Handelspartnern gewährte Bonus beträgt bei den Ford Transit Nutzfahrzeug-Baureihen, den Ford Pkw-Modellen Fiesta, Focus, C-MAX und Grand C-MAX, Kuga, Mondeo, S-MAX, Galaxy und Edge sowie Ford Tourneo Courier und Connect jeweils 1.000,- Euro. 2)



Daneben bieten Ford und Ford Lease 3) als Alternative im Aktionszeitraum ein umfassendes Full-Service-Leasing zu besonders günstigen Konditionen an: Das Angebotsspektrum deckt ebenfalls die breite Spanne an Ford-Modellen ab und reicht beispielsweise vom Ford Fiesta (monatliche Leasingrate ab 64,99 Euro netto / 77,34 Euro brutto) über den Mondeo Hybrid (monatliche Leasingrate ab 199,99 Euro netto / 237,99 Euro brutto) bis hin zum großen SUV Ford Edge (monatliche Leasingrate ab 294,99 Euro netto / 351,04 Euro brutto).



Das inkludierte Ford Lease Full-Service-Paket 4) bietet den Gewerbekunden ein Höchstmaß an Kalkulationssicherheit, denn es beinhaltet



- Wartungs- und Inspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgaben, - Verschleiß-Reparaturen inklusive Verbrauchsmaterialien sowie die - Übernahme der Abschleppkosten bis zur nächsten Vertragswerkstatt (bis maximal 50 Kilometer).



Darüber hinaus lässt sich der Dienstleistungsumfang auf Wunsch um weitere Bausteine ergänzen, wie beispielsweise Reifen-, Tank- oder Versicherungs-Service.



"Mit dieser vielfältigen Angebotsstruktur bieten wir im Rahmen unserer Gewerbewochen einen zusätzlichen Mehrwert, der sicherlich gerne von vielen gewerblichen Kunden in Anspruch genommen wird", sind sich Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft, und Bernhard Schmitz, Leiter Nutzfahrzeuge der Ford-Werke GmbH, einig. "Die Sonderfinanzierungs-Konditionen richten sich im Wesentlichen natürlich besonders an kleinere Gewerbetreibende und das Handwerk, das gerade in unserer Nutzfahrzeug-Kundschaft traditionell besonders stark vertreten ist und bei dem Fahrzeugkauf und langfristige Nutzung nach wie vor von besonderer Bedeutung sind. Daneben bieten unsere speziellen Full-Service-Leasing-Angebote das richtige 'Sorglos-Paket' für alle Gewerbetreibenden und Flottenbetreiber, die nicht finanzieren oder bar kaufen möchten."



Weiterführende DetaiIinformationen zu den Ford Gewerbewochen und den weiteren Angeboten für Gewerbe- und Flottenkunden inklusive konkreter Beispielberechnungen5) sind auf der Website https://www.ford-geschaeftskunden.de zu finden.



Ford im Flottenjahr 2017 - Konsolidierung auf hohem Niveau



Mit dem Ergebnis der Ford-Werke GmbH im Flottenjahr 2017 zeigt sich Claudia Vogt zufrieden: "Der Umstand, dass wir 2017 mit einem Flottenmarktanteil von 7,1% zwar das zweitbeste Ergebnis in der letzen Dekande hatten, aber unter dem Rekordergebnis von 2016 geblieben sind, hat vor allem zwei Gründe: den Modellwechsel beim Ford Fiesta und die bewußte Entscheidung, die Qualität und Profitabilität des Flottengeschäfts klar über das schiere Volumen zu stellen. Das paßt hervorragend zum sehr starken Marktergebnis der Ford-Werke GmbH 2017 als Dritter im deutschen Gesamtfahrzeugmarkt. Wir sind sehr gut in das Jahr 2018 gestartet und im Vergleich zum Vorjahresmonat im Januar deutlich über Marktniveau gewachsen. Gleichzeitig freuen wir uns aktuell über einen weiter stark steigenden Orderbestand und viele flottenrelevante Produktneuigkeiten im Verlaufe des Jahres - von weiteren Versionen des Fiesta über neue Mitglieder der Transit-Familie bis hin zum neuen Focus. Zusammen mit unserer zielgruppenspezifischen Angebots- und Servicestruktur und und unserem tollen Team für alle Fuhrparkgrößen sehen wir einem weiteren erfreulichen Flottenjahr entgegen", erläutert Vogt.



1) Ein Finanzierungsangebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln, erhältlich als Klassische Finanzierung, Systemfinanzierung und Ford Auswahl-Finanzierung. Angebot gilt fuÌ^r noch nicht zugelassene, für das jeweilige Zinsangebot berechtigte neue Ford Pkw sowie Nutzfahrzeuge bei verbindlicher Kundenbestellung und Abschluss eines Darlehensvertrages und nur fuÌ^r Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden), bei allen teilnehmenden Ford Partnern. Bitte sprechen Sie fuÌ^r weitere Details Ihren teilnehmenden Ford Partner an. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Musterkalkulationen als Ford Auswahl-Finanzierung bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufleistung sowie zzgl. Überführungskosten: Ford Mondeo Turnier Trend, 2,0-l-TDCi-Motor, 110 kW (150 PS)*, 6-Gang-Schaltgetriebe, inklusive Metallic-Lackierung und auf Basis einer UPE von EUR32.645,- brutto (EUR27.432,77 netto), Anzahlung EUR5.245,-, Nettodarlehensbetrag EUR27.400,-, Sollzinssatz (fest) p. a. 0,00 %, effektiver Jahreszins 0,00 %, Gesamtdarlehensbetrag EUR27.400,-, 35 monatliche Raten je EUR349,-, Restrate EUR15.185,-; Ford Transit Custom Kastenwagen Lkw Basis 280 L1, 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor, 77 kW (105 PS), auf Basis einer UPE von EUR 30.535,40 brutto (EUR 25.660,- netto); Anzahlung EUR 4.875,40, Nettodarlehensbetrag EUR 25.660,-, Sollzinssatz (fest) p. a. 0,00 %, effektiver Jahreszins 0,00 %, Gesamtdarlehensbetrag EUR 25.660,-, 35 monatliche Raten je EUR 359,-, Restrate EUR 13.095,-.



2) Gilt bei Kauf von ausgewählten, nicht zugelassenen, neuen Ford Pkw sowie Nutzfahrzeugen. Der Bonus wird auf den Kaufpreis angerechnet. Zum Beispiel beim Ford Fiesta Trend 3-türig mit 1,1-l- Motor, 52 kW (70 PS)*, 5-Gang-Schaltgetriebe, UPE EUR 12.950 brutto, abzüglich Bonus EUR 1.000,- = EUR 11.950,- brutto. Bei allen teilnehmenden Ford Partnern.



3) Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Alle Kalkulationen ohne Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufleistung sowie zzgl. Überführungskosten: Ford Fiesta Trend 3-türig mit 1,1-l- Motor, 52 kW (70 PS)*, 5-Gang-Schaltgetriebe, inklusive Metallic-Lackierung, Leasingrate auf Basis einer UPE EUR 11.357,14 netto (EUR13.515,- brutto); Ford Mondeo Hybrid 4-türig mit 2,0-l- Motor und Elektromotor, 138 kW (187 PS)*, Automatikgetriebe, inklusive Metallic-Lackierung, Leasingrate auf Basis einer UPE EUR 31.298,32 netto (EUR 37.245,- brutto); Ford Edge Trend mit 2,0-l-TDCi-Motor, 132 kW (180 PS)*, 6-Gang-Schaltgetriebe, Außenfarbe Liquid Weiß, Leasingrate auf Basis einer UPE EUR 35.210,08 netto (EUR41.900,- brutto).



4) Das Ford Lease Full-Service-Paket beinhaltet Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang. Nur erhältlich im Rahmen eines Ford Lease Vertrages.



5) Beispielberechnungen auf https://www.ford-geschaeftskunden.de stellen repräsentative Beispiele nach § 6a Preisangabenverordnung dar.



* Kraftstoffverbrauch der erwähnten Pkw-Modelle (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): Ford Mondeo Turnier Trend, 2,0-l-TDCi-Motor, 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe: 4,9 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,3 (kombiniert). CO2-Emissionen: 112 g/km (kombiniert); CO2-Effizienzklasse A+. Ford Fiesta Trend 3-türig mit 1,1-l- Motor, 52 kW (70 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe: 6,1 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,7 (kombiniert). CO2-Emissionen: 107 g/km (kombiniert); CO2-Effizienzklasse B. Ford Mondeo Hybrid 4-türig mit 2,0-l- Motor und Elektromotor, 138 kW (187 PS), Automatikgetriebe: 2,7 (innerorts), 4,6 (außerorts), 3,9 (kombiniert). CO2-Emissionen: 89 g/km (kombiniert); CO2-Effizienzklasse A+. Ford Edge Trend mit 2,0-l-TDCi-Motor, 132 kW (180 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe: 5,4 (innerorts), 6,4 (außerorts), 5,8 (kombiniert). CO2-Emissionen: 129 g/km (kombiniert); CO2-Effizienzklasse A.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.



Seit 1. September 2017 werden bestimmte Neufahrzeuge nach dem World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) gemäß (EU) 2017/1151 in der zuletzt geänderten Fassung homologiert. Beim WLTP handelt es sich um neues, realitätsnäheres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen. Ab dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das aktuelle Testverfahren NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) komplett. Während der Auslaufphase des NEFZ werden Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen nach WLTP-Standards auf das NEFZ-Verfahren umgerechnet. Da sich einige Verfahren zur Bestimmung der Verbrauchs- und Emissionswerte verändert haben, ergibt sich eine gewisse Abweichung zu bisherigen Angaben. D. h., ein und dasselbe Fahrzeug könnte unterschiedliche Werte bei Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen aufweisen.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.



