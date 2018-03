Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe aus den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt werden heute veröffentlicht Neuer Fed-Vorsitzender Powell wird heute zum zweiten Mal vor dem Kongress sprechen Wichtige US-Inflationsdaten stehen am Nachmittag auf der Agenda

Zusammenfassung:Der neue Fed-Vorsitzende Powell wird heute zum zweiten Mal vor dem Kongress sprechen. Die Rede vom Dienstag erwies sich als eher verhalten. Wir haben jedoch einige hawkische Äußerungen gehört, die zu einer erhöhten Volatilität an den Märkten führten. Abgesehen davon werden heute die neuen EMIs zum verarbeitenden Gewerbe von zahlreiche Volkswirtschaften veröffentlicht. Darüber hinaus wird die PCE-Inflation aus den USA am frühen Nachmittag die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. 10:00 Uhr - Eurozone, Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe (Februar): Die vorläufigen EMI-Werte der letzten Woche zeigten, dass sich der Zustand des verarbeitenden Gewerbes in den Volkswirtschaften der Eurozone verschlechterte. Einige Länder, wie zum Beispiel Italien, überraschten die Anleger mit einer besser als erwarteten Veröffentlichung. Um 10:00 Uhr wird der EMI für die gesamte Eurozone veröffentlicht, ...

