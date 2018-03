Zürich (ots) -



Die Lage der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie

(MEM-Industrie) präsentiert sich so gut wie schon lange nicht mehr.

Die Umsätze erhöhten sich 2017 im Vergleich zum Vorjahr um +9,4

Prozent. Die Auftragseingänge nahmen im vergangenen Jahr gegenüber

2016 um +7,5 Prozent und die Güterexporte um +5,5 Prozent zu. Einzig

die Ertragslage ist für 44 Prozent der MEM-Unternehmen noch immer

unbefriedigend. Die MEM-Firmen brauchen nun eine längere

Wachstumsphase mit deutlich besseren Margen, um die teils massiven

Margen- und Substanzverluste der vergangenen Jahre auszugleichen.

Immerhin deuten die Erwartungen der Unternehmer, der günstigere

Wechselkurs des Schweizer Frankens zum Euro und die gute

Konjunkturlage in den wichtigsten Märkten auf eine weiterhin positive

Geschäftsentwicklung im Jahr 2018 hin.



Die Auftragseingänge in der Schweizer Maschinen-, Elektro- und

Metall-Industrie (MEM-Industrie) nahmen 2017 im Vergleich zu 2016 um

+7,5 Prozent zu. Im vierten Quartal 2017 kam es im Vergleich zum

Vorjahresquartal sogar zu einer Bestellungszunahme von +29,4 Prozent.

Dahinter verbirgt sich allerdings ein kräftiger Basiseffekt, da die

Vorjahresperiode sehr schwach ausgefallen ist. Dennoch erreichte der

Index der Auftragseingänge im vierten Quartal 2017 den höchsten Stand

seit 2008. Auch die Umsätze stiegen 2017 gegenüber dem Vorjahr

deutlich an (+9,4%). Das Wachstum im vierten Quartal 2017 betrug im

Vergleich zum Vorjahresquartal +12,8 Prozent. Von der positiven

Entwicklung bei den Bestellungen und den Umsätzen profitierten sowohl

Grossfirmen wie auch KMU.



Die hohen Auftragseingänge der vergangenen Monate wirken sich auf

die Kapazitätsauslastung in den Betrieben aus. Im Januar 2018 betrug

sie gemäss KOF 90,6 Prozent, was deutlich über dem langjährigen

Mittelwert von 86,4 Prozent liegt. Auch die Anzahl der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der MEM-Industrie erhöhte sich im

Verlauf des letzten Jahres. Sie stieg auf 322'100 Personen an, was

gegenüber 2016 ein Zuwachs von 4'500 Jobs bedeutet.



Steigende Exporte in alle Regionen



Die Güterausfuhren der MEM-Industrie wuchsen 2017 um +5,5 Prozent

und erreichten einen Wert von 66,7 Milliarden Franken. Alle

Absatzregionen entwickelten sich positiv. Die Ausfuhren in die EU

erhöhten sich um +5,9 Prozent und jene nach Asien um +3,4 Prozent.

Das höchste Wachstum wiesen die Exporte in die USA aus (+7,4%). Die

positive Exportentwicklung umfasste alle wichtigen Warengruppen.

Gegenüber dem Vorjahr wuchsen die Ausfuhren von Metallen um +12,6

Prozent, im Bereich der Elektrotechnik/Elektronik um +4,7 Prozent,

bei den Präzisionsinstrumenten um +4,3 Prozent und im Maschinenbau um

+2,3 Prozent.



Insgesamt präsentiert sich die Lage der Schweizer MEM-Industrie so

gut wie schon lange nicht mehr. Falls die zuletzt verbesserte

Wechselkurssituation zum Euro und die gute Konjunkturlage in den

wichtigsten Absatzmärken anhalten, dürfte sich die positive

Entwicklung in der MEM-Branche in den nächsten Monaten fortsetzen.

Die Unternehmerinnen und Unternehmen der MEM-Industrie sind

diesbezüglich optimistisch. Gemäss der jüngsten Swissmem-Befragung

rechnen 53 Prozent der Unternehmer für das Jahr 2018 mit wachsenden

Aufträgen aus dem Ausland. Lediglich 10 Prozent befürchten einen

Rückgang. Dieser Optimismus wird sowohl von Grossfirmen wie auch von

KMU geteilt.



Längere Wachstumsphase notwendig



Das positive Bild wird lediglich durch die nach wie vor

unbefriedigende Ertragslage getrübt. Der Hauptgrund dafür ist, dass

die Abschwächung des Schweizer Frankens zum Euro - und damit die

Verbesserung der Margen - erst Mitte 2017 eingesetzt hat. Die

Swissmem-Umfrage im Januar 2018 ergab, dass sich übers ganze letzte

Jahr betrachtet 15 Prozent der Firmen auf Stufe EBIT in der

Verlustzone befanden. Weitere 29 Prozent der Unternehmen erzielten

2017 eine nur unzureichende Marge zwischen null und fünf Prozent.

Insgesamt ist die Ertragslage somit für 44 Prozent der MEM-Firmen

noch immer ungenügend. Sie hat sich zwar gegenüber 2016 leicht

verbessert. Gemäss der aktuellen Umfrage schrieben 2016 21 Prozent

der Firmen Verluste und weitere 30 Prozent der Betriebe blieben mit

ihrer EBIT-Marge unter fünf Prozent. Die Umfrageergebnisse zeigen

jedoch, dass ein paar Monate Aufschwung nicht ausreichen, um die

teils massiven Margen- und Substanzverluste der vergangenen Jahre

auszugleichen. Die MEM-Industrie braucht nun eine längere

Wachstumsphase mit deutlich besseren Margen, um wieder mehr in die

Zukunft investieren zu können.



Europa bleibt auch langfristig der wichtigste Absatzmarkt



Die Exportzahlen der MEM-Industrie zeigen einmal mehr die grosse

Bedeutung des EU-Marktes. Der Exportanteil der EU ist seit 2015 trotz

Frankenstärke von 57,7 Prozent auf 59,6 Prozent angestiegen. Relativ

gesehen sind die Ausfuhren in die USA 2017 zwar stärker gewachsen

(+7,4% gegenüber +5,9%). In absoluten Zahlen ist der Exportzuwachs in

die EU aber um Faktor 3,7 höher (Exportzuwachs EU: 2,222 Mia. CHF /

Exportzuwachs USA: 0,599 Mia. CHF). Auch wenn andere Märkte relativ

gesehen für die MEM-Industrie an Bedeutung gewinnen, bleibt der

EU-Binnenmarkt auf lange Sicht der wichtigste Absatzmarkt. Aus diesem

Grund befürwortet Swissmem, dass die Schweiz mit einem Rahmenabkommen

die Beziehungen zur EU auf eine neue, langfristig tragfähige Basis

stellt. Und aus demselben Grund wird Swissmem die

«Kündigungsinitiative» der SVP vehement bekämpfen. Sie stellt den

heute nahezu diskriminierungsfreien Zugang zum Europäischen

Binnenmarkt unnötig in Frage.



