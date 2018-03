Saarbrücken (ots) - Fahrtüchtigkeit: Sicher durch den Straßenverkehr



Achtung, Ampel! Wie plötzlich die Phase von Gelb auf Rot wechseln kann, weiß jeder Autofahrer. Um den Wagen möglichst schnell zum Stehen zu bringen, ist gutes Reaktionsvermögen unerlässlich. Doch gerade diese Fähigkeit lässt mit zunehmendem Alter nach, genau wie Sehkraft und Gehör.(1) Sollten ältere Verkehrsteilnehmer demnach verpflichtet werden, ihre Fahrtauglichkeit regelmäßig testen zu lassen? Während andere europäische Länder wie Dänemark, Spanien oder England ihre Führerscheininhaber ab einem bestimmten Alter erneut prüfen, ist es deutschen Autofahrern bislang vorbehalten, ihre Fähigkeiten am Steuer selbst einzuschätzen.(2) Die überwiegende Mehrheit der Deutschen (80 Prozent) ist allerdings der Ansicht, dass es auch hierzulande einen obligatorischen Fahrtauglichkeitstest für ältere Verkehrsteilnehmer geben sollte. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative forsa-Umfrage (3) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mehr als ein Viertel der Befürworter (28 Prozent) hält dabei eine Prüfung ab 70 Jahren für sinnvoll. Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, rät Verkehrsteilnehmern grundsätzlich dazu: "Jeder Autofahrer sollte bereits frühzeitig beginnen, seinen Gesundheitszustand regelmäßig checken zu lassen. So erkennt er mögliche Einschränkungen und verringert das Unfallrisiko für sich und andere."



(1) Deutscher Verkehrssicherheitsrat: https://www.dvr.de/programme/aeltere-menschen/tipps/index.html (2) GDV 2014: https://udv.de/download/file/fid/9274 (3) Repräsentative Umfrage "Auto der Zukunft" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland 1.206 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.



Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe: https://www.cosmosdirekt.de/zdt-fahrtuechtigkeit



Weitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragen finden Sie hier: https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen



OTS: CosmosDirekt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63229 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63229.rss2



Pressekontakt: Wir verfügen über zusätzliche Informationen zu diesem Thema. Wenden Sie sich gerne an den unten angegebenen Ansprechpartner, wenn wir Sie diesbezüglich unterstützen können.



Sabine Gemballa Business Partner CosmosDirekt Telefon: 0681 966-7560 E-Mail: sabine.gemballa@generali.com