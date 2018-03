Wachstum durch Zukauf lautet die Strategie des größten europäischen Kupferkonzerns. 300 Millionen Euro will Aurubis für die Expansion ausgeben.

Europas größter Kupferkonzern Aurubis will sein Wachstum auch durch Akquisitionen vorantreiben. "Wie schon erwähnt, wollen wir uns - neben internem Wachstum - auch durch sinnvolle Zukäufe verstärken", sagte Aurubis-Chef Jürgen Schachler am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Hamburg.

In einem ersten Schritt stockt Aurubis vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden seinen Anteil an der Deutschen Gießdraht auf 100 Prozent auf. Dazu wird Aurubis von Codelco deren 40-prozentigen Anteil ...

