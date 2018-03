Kundenzufriedenheit und exzellenter Service sind zentrale Unternehmensziele bei E.T.S. Elektrotechnik Thomas Staack in Treia (Bild?1). Der Elektrohandwerksbetrieb in Schleswig-Holstein wurde 2007 von Elektromeister Thomas Staack gegründet und beschäftigt heute acht Mitarbeiter. Das Hauptaufgabengebiet liegt im Bereich der Elektroinstallation im Schwerpunkt Altbausanierung, Neubauinstallation und umfasst die Planung, Projektierung, Angebotserstellung und Ausführung der elektrotechnischen Anlagen. Neben der Montage ist auch Service und Wartung Bestandteil des Portfolios. Der e-masters-Fachbetrieb verfügt zudem über ein Ladengeschäft und bietet einen Hausgeräteservice an. Mit einer 24-h-Notdienstrufbereitschaft ist E.T.S. für seine Kunden an 365 Tagen im Jahr erreichbar.

In einem Flächenland wie Schleswig-Holstein ist Mobilität ein zentrales Thema im Elektrohandwerksbetrieb. Die Wege zum Kunden können mitunter etwas länger sein. Auch die Mitarbeiter wohnen nicht alle am gleichen Ort. Hier bieten mobile Lösungen der verschiedenen Branchensoftware-Anbieter enormes Optimierungspotenzial. Wenn Mitarbeiter unterwegs sind und die Auftragszuweisung und -abwicklung direkt auf ein Tablet oder einen Laptop erfolgt, können sich erhebliche Einsparmöglichkeiten und Prozessverbesserungen ergeben (Bild?2). Thomas Staack kannte die Branchenlösung von Ziemer bereits ...

