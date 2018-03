Dr. Etwina Gandert, Redakteurin Bitte fassen Sie zunächst die Kunststoffanwendungen zusammen, in denen Titandioxid zum Einsatz kommt, in welcher Form es zum Einsatz kommt, und wo hier welche Art von Exposition der Mitarbeiter oder der Verbaucher vorhanden ist?

Dr. Oliver Möllenstädt, Hauptgeschäftsführer GKV Die Anzahl der Titandioxid-Anwendungen in Kunststoffprodukten ist sehr hoch. Von den großen Branchensegmenten der Kunststoffverarbeitung gibt es eigentlich keines, in denen kein Titandioxid verwendet wird. Die Substanz kommt nicht nur als weißes Farbpigment vor, sondern ist auch die Basis für viele andere Farbgebungen, stellt UV-Beständigkeit und Opazität her. Beim klassischen Kunststoffverarbeiter werden bevorzugt Farbmasterbatches eingesetzt, in denen das Titandioxid gebunden ist.

Dr. Rüdiger Baunemann, Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe Deutschland Titandioxid wird quer über alle Polymergruppen innerhalb der Kunststofffamilie verwendet. Etwa 25 Prozent des Titandioxidverbrauchs geht in den Kunststoffsektor - quer über fast alle Anwendungen.

Dr. Heike Liewald, Geschäftsführerin des VdMI Bei einem Masterbatchhersteller wird in der Regel ein pulverförmiges Pigment oder eine Pigmentmischung eingesetzt. Im Masterbatch selbst sowie im fertigen Kunststoffprodukt ist Titandioxid eingebunden in die Matrix, auch wenn das Produkt mechanisch beansprucht wird. Die Hauptabnehmerbranchen für Titandioxid sind übrigens Farben und Lacke - einschließlich Druckfarben decken sie 57 Prozent des Gesamtbedarfs ab. Auch in diesen Anwendungen ist Titandioxid in der Regel in einer Matrix eingebunden.

Dr. Etwina Gandert Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...