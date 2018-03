DAX - Mit Schwung in den März

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX bringt seit gestern Nachmittag die prognostizierte Abwärtswelle, dabei wurde das erste Kursziel auf der Unterseite - der "Bereich um 12.300 Punkte" - auch schon erreicht. Der Index "zierte" sich ein wenig am Morgen oberhalb der 12.350er Marke, dann setzten sich aber doch erwartungsgemäß die Bären durch.



Der erste Ziel des bereits am Dienstag favorisierten Abwärtsszenarios wurde punktgenau erreicht. Dementsprechend muss ausgehend vom aktuellen Niveau mit Zwischenerholungen im Abwärtsimpuls gerechnet werden. Rücksetzer Richtung 12.350 bis 12.420 Punkte wären erneute Einstiegsmöglichkeiten in die laufende Abwärtswelle. Ein Ende dieser Abwärtswelle ist im Übrigen noch nicht abzusehen: Es kann durchaus deutlich unter 12.000 Punkte gehen. Dementsprechend kommt hier (weiterhin!) nur die Shortseite in Frage.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.02.2018 - 28.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 28.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HU9CFT 24,81 9.800 4,82 29.03.2018 DAX Index HW43VR 9,30 11.350 12,35 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.03.2018; 10:53 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW43ZQ 19,13 14.150 6,65 29.03.2018 DAX Index HU9JVL 25,09 14.750 5,01 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.03.2018; 10:53 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Mit Schwung in den März erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).