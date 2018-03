Herford (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Von Holzparkett über Korkfurnier bis Steinfliesenoptik - moderne Digitaldruckverfahren verwandeln Kork in einen Fußboden, der in jedes Zuhause passt. Knapp die Hälfte der Deutschen (46 Prozent) würde sich beim Kauf eines neuen Bodenbelags für das natürliche Material entscheiden. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage (1) im Auftrag des Deutschen Kork-Verbands (DKV) und des portugiesischen Korkverbands APCOR. Fünf Gründe, warum Korkboden immer die richtige Wahl ist:



1. Kork steigert das Wohlbefinden



83 Prozent der Deutschen verbinden Kork laut forsa mit einem angenehmen Laufgefühl. Tatsächlich wirkt das Gasgemisch in den Korkzellen wie ein Polster. Beim Gehen federt das Naturprodukt und entlastet somit die Gelenke.



2. Ruhe und Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden



Die natürliche Elastizität sorgt auch dafür, dass Kork Trittgeräusche reduziert. Vier von fünf Befragten legen bei der Auswahl eines Fußbodens besonderen Wert auf diese Eigenschaft. Außerdem isolieren die Korkzellen Wärme - und zwar unabhängig von der Jahreszeit. So wird Kork zum perfekten Barfußboden und steigert die Energieeffizienz.



3. 100 Prozent Natur - und recycelbar



Einen Fußboden, der nachhaltiger ist als Kork? Gibt es nicht. Dass Kork umweltfreundlich ist, finden 68 Prozent der von forsa Befragten an dem natürlichen Material gut. Der Rohstoff wird aus der nachwachsenden Rinde der Korkeiche gewonnen. Um die Bäume zu schonen, wird nur alle neun Jahre "abgerindet". Gefällt werden muss kein einziger von ihnen.



4. Wohlgefühl in jedem Zimmer



Was noch für Kork spricht: Der Naturstoff stößt Wasser ab, lässt Schimmelpilzen keine Chance und eignet sich auch für Küche und Bad. Zudem ist der Naturbodenbelag extrem widerstandsfähig. 43 Prozent der Befragten schätzen die Robustheit des Korks.



5. Pflegeleicht und gut zu Allergikern



Kork ist nicht nur langlebig, sondern auch pflegeleicht. Besonders Allergiker profitieren von seiner antistatischen Oberfläche. Staub lässt sich einfach mit einem Sauger entfernen, Schmutz kann problemlos weggewischt werden. So wird Korkboden zur idealen Lösung für Familien, mit oder ohne Haustier.



(1) Repräsentative forsa-Umfrage "Meinungen zu Kork und Korkböden" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag des DKV und APCOR. Im Juni 2017 wurden in Deutschland 1.030 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt, darunter 1.014 Personen, die im eigenen Haushalt leben.



Weitere Informationen rund um das Thema Korkböden finden Sie unter: schoener-leben-mit-kork.de



OTS: Deutscher Kork-Verband e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111989 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111989.rss2



Redaktionelle Rückfragen beantwortet: fischerAppelt, relations GmbH Louise Stodtko 030 726146-763 intercorkIII@fischerappelt.de