Baden-Baden, den 1. März 2018:

Wolfgang Grenke übergibt an Antje Leminsky

Baden-Baden, den 1. März 2018: Wie bereits angekündigt, ist Wolfgang Grenke gestern aus dem Vorstand der GRENKE AG ausgeschieden. Die bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Antje Leminsky, übernimmt heute das Amt der Vorstandsvorsitzenden. Zusätzlich zu ihren bisherigen Ressorts IT und Personalstrategie übernimmt sie die Verantwortung für die Konzernstrategie, das Risikocontrolling und das Credit Center. Sebastian Hirsch, im Vorstand verantwortlich für die Bereiche Controlling, M&A und Treasury, übernimmt darüber hinaus die Ressorts Recht, Steuern und Investor Relations.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der GRENKE AG, Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp, bedankte sich bei Wolfgang Grenke im Namen von Aufsichtsrat, Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: "Für uns war es immer eine große Freude, mit einem tatkräftigen und visionären Unternehmer wie Wolfgang Grenke zusammen zu arbeiten. Sie haben aus kleinen Anfängen einen Weltkonzern geschaffen. Diese Strategie fortzuführen bleibt unsere anspruchsvolle Aufgabe. Wir wünschen Ihnen für die weitere Zukunft alles Gute!"

Wolfgang Grenke will dem Unternehmen verbunden bleiben. Er erklärt seine Bereitschaft, zu gegebener Zeit für den Aufsichtsrat der GRENKE AG zur Verfügung zu stehen. Insbesondere wird die Familie Grenke auch weiterhin an ihrer Unternehmensbeteiligung festhalten. Der Aufsichtsrat der GRENKE AG begrüßt ausdrücklich diese Erklärung des Ankeraktionärs der Gesellschaft.

Über GRENKE

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechnete Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.300 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).

Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: http://www.grenke.de

