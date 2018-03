STUTTGART (dpa-AFX) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Hintergrund ist die weitgehende Befreiung von den Altlasten der SachsenLB, die die Stuttgarter kurz vor dem Hochkochen der Finanzkrise vor zehn Jahren übernommen hatten. Unterm Strich verdiente die LBBW nun 419 Millionen Euro - und damit fast drei Mal soviel wie die Commerzbank ; die Deutsche Bank wiederum hatte das dritte Jahr in Folge einen Verlust geschrieben.

Das Ergebnis zeige, "dass wir unsere Kunden als mittelständische Universalbank überzeugen konnten", erklärte LBBW-Chef Rainer Neske am Donnerstag in Stuttgart. Im Jahr 2016 hatte die Landesbank unterm Strich gerade mal 11 Millionen Euro verdient, was an einer massiven Abschreibung auf den Firmenwert der SachsenLB gelegen hatte. Vor Steuern stieg der Gewinn von 142 Millionen auf 515 Millionen Euro. Im laufenden Jahr rechnet der Vorstand abermals mit einem Vorsteuergewinn in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe.

Die SachsenLB war wegen riskanter Geschäfte mit US-Hypothekenpapieren im Sommer 2007 in Schieflage geraten und später per Notverkauf an die LBBW gegangen. Wenige Monate später im September 2008 erreichte aber die Finanzkrise mit dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers ihren Höhepunkt. Die LBBW brauchte anschließend selbst Hilfe von ihren Eignern: den Sparkassen, dem Land und der Stadt Stuttgart. Auf Druck der EU musste sie ihre Bilanzsumme massiv reduzieren.

Im vergangenen Jahr überwies die Landesbank zum letzten Mal eine Garantieprovision für den Risikoschirm des Landes Baden-Württemberg und zwar in Höhe von 61 Millionen Euro. Die Zahlungen sind ab sofort hinfällig, weil die LBBW im Dezember praktisch alle verbliebenen problematischen Wertpapiere der SachsenLB abgestoßen hatte. Diese waren in einer Zweckgesellschaft namens Sealink gebündelt.

Was nunmehr zählt, ist das Tagesgeschäft der LBBW - und da konnte die Bank im vergangenen Jahr das Kreditgeschäft vor allem mit Unternehmenskunden ausbauen; zudem warfen die Geschäfte rund um den Kapitalmarkt mehr ab. Belastend wirkten sich indes wie bei der Konkurrenz die niedrigen Zinsen aus. Die Kosten in der Verwaltung blieben nahezu stabil, was auch an einem Jobabbau liegt. Zum Jahreswechsel zählte die LBBW noch gut 10 300 Mitarbeiter; das sind gut 500 weniger als im Vorjahr. Das Filialnetz wurde ebenfalls ausgedünnt./das/nas/jha/

