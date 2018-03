Zürich (ots) -



Der technologische Wandel in der Wirtschaft schreitet voran.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden künftig vermehrt gezwungen

sein, deswegen den Beruf und das Berufsfeld zu wechseln. Das heutige

Bildungssystem bietet dafür jedoch kein tragfähiges Angebot. Swissmem

hat ein Umschulungsmodell entwickelt, das auf bereits qualifizierte

Personen fokussiert, deren Job aufgrund des Qualifikationswandels

wegzufallen droht. Es baut die Brücke für einen nachhaltigen Wechsel

in ein neues Berufsfeld mit entsprechender Zweitausbildung und

formellem Abschluss für Erwachsene. Davon profitieren Arbeitnehmer,

Arbeitgeber und auch die Gesellschaft.



Die Schweizer Wirtschaft und damit auch der Arbeitsmarkt

unterliegen einem stetigen Wandel. Im Zuge der Digitalisierung

beschleunigt sich dieser zunehmend und betrifft immer häufiger

Arbeitnehmer auf allen Qualifikationsstufen. Diese werden künftig

vermehrt gezwungen sein, sich beruflich grundlegend neu zu

orientieren, d.h. den Beruf und das Berufsfeld zu wechseln.

Gleichzeitig besteht in der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie

(MEM-Industrie) sowie in anderen Branchen ein Fachkräftemangel. Diese

Situation ist für den Arbeitsmarkt und die Bildungslandschaft eine

grosse Herausforderung. Der Schweiz muss es gelingen, den

strukturellen Wandel mit dem Arbeitsmarkt in ein Gleichgewicht zu

bringen. Ansonsten droht ein verschärfter Fachkräftemangel bei

gleichzeitig höherer Arbeitslosigkeit.



Es ist an sich nichts Neues, dass Arbeitnehmende in Verlaufe ihres

Werdeganges den Beruf wechseln. Bereits heute arbeiten 59 Prozent der

Beschäftigten nicht mehr im Berufsfeld, in dem sie ihre

Erstausbildung absolviert haben. Die bisherige Berufsmobilität hat

jedoch grosse Mängel. Erstens erfolgt der Wechsel teilweise über eine

Phase der Arbeitslosigkeit. Das belastet die Sozialwerke. Und

zweitens führt der Weg häufig von einer qualifizierten Tätigkeit hin

zu einem Job, der ein tieferes Qualifikationsniveau erfordert. Die

heutige Berufsmobilität bringt somit zu viele Verlierer hervor und

belastet die Sozialversicherungen.



Diese Problemstellung hat Swissmem veranlasst, nach neuen Wegen zu

suchen. Das von Swissmem entwickelte Umschulungsmodell soll den

Wechsel in ein neues Berufsfeld erleichtern und einen Beitrag zur

bestmöglichen Nutzung des inländischen Fachkräftepotenzials leisten.

Es umfasst sechs Schritte, die individuell kombiniert und

ausgestaltet werden können.



Was ist neu?



Das bestehende Schweizer Bildungssystem deckt erfolgreich die

Erstausbildung sowie die Weiterbildung innerhalb eines bestimmten

Berufsfeldes ab. Dieses System ist aber nicht für Wechsel des

Berufsfelds durch eine Zweitausbildung ausgelegt. Quereinsteiger

haben es deshalb schwer. Das neu entwickelte Swissmem-Modell

fokussiert auf bereits qualifizierte Personen, deren Job aufgrund des

Qualifikationswandels bedroht ist. Es richtet sich sowohl an

Beschäftigte mit einem Berufsabschluss als auch an Personen mit einem

Tertiärabschluss und ist somit keine Berufslehre im herkömmlichen

Sinn. Es ermöglicht Erwachsenen eine Zweitausbildung mit

entsprechendem Abschluss unter Berücksichtigung und Anerkennung der

bereits vorhandenen Fähigkeiten. Es schliesst damit eine Lücke im

heutigen Bildungssystem. Die wichtigsten Eckwerte des

Swissmem-Modells sind:



- Die Umschulung soll einen Berufswechsel auf allen

Beschäftigungs- und Altersstufen ermöglichen.

- Das persönliche Qualifikationsniveau soll mit der Umschulung

erhalten oder erhöht werden.

- Die Umschulung erfolgt erwachsenengerecht.

- Die Berufsmobilität muss durch den Arbeitsmarkt gesteuert

werden.

- Die Bildungsmassnahmen beschränken sich auf das absolut

Notwendige.

- Die Umschulung muss zu einem formalen Abschluss führen.



Herausforderungen bei der Umsetzung



Die Finanzierung der Bildungsmassnahmen sowie der

Lebenshaltungskosten während der Umschulung sind eine grosse

Herausforderung. Da die Ausganglage für jede Person anders ist, muss

jeweils ein individuelles Finanzierungspuzzle zusammengestellt

werden. Dieses kommt nur dann zustande, wenn sowohl

umschulungswillige Arbeitnehmende wie auch Arbeitgeber,

Branchenorganisationen, Bund und Kantone einen Beitrag leisten.



Bei der Umsetzung des Swissmem-Umschulungsmodells kann weitgehend

auf bestehende Instrumente und bereits tätige Akteure aufgebaut

werden. Dennoch müssen diverse Handlungsfelder mit hohem Engagement

angegangen werden, um Brücken zu bauen und erwachsenengerechte

Angebote zu schaffen. Das ist nur mit einem partnerschaftlichen

Vorgehen von Bildungsinstitutionen, Bund, Kantonen,

Branchenorganisationen und Arbeitgebern möglich.



Die MEM-Industrie ist bereit, dieses Umschulungsmodells in einem

Pilotprojekt zu testen und damit Erfahrungen zu machen. Gelingt die

Etablierung, so kann dieses Konzept für Wirtschaft und Gesellschaft

einen wichtigen Beitrag leisten, um die Herausforderungen im

Arbeitsmarkt der Zukunft erfolgreich zu meistern.



