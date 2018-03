Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Baden (pta022/01.03.2018/11:59) - Das am 8. Jänner 2018 gestartete freiwillige öffentliche Kaufangebot der FRIES Familien-Privatstiftung auf die im Streubesitz befindlichen Stammaktien der EAG (ISIN AT0000908157) endete am 28. Februar 2018, 17:00 Uhr.



Das freiwillige öffentliche Kaufangebot wurde innerhalb der Annahmefrist für 119.196 EAG-Aktien angenommen. Das sind 0,75% des Grundkapitals der EAG bzw. 40,8% der vom Streubesitz (vor Durchführung des freiwilligen öffentlichen Kaufangebots) gehaltenen EAG-Aktien.



Nach Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Kaufangebots (voraussichtlich per 6. März 2018) wird die FRIES Familien-Privatstiftung 98,9% am Grundkapital der EAG halten.



Rückfragehinweis: EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft, 2500 Baden, Erzherzog-Rainer-Ring 23, www.eag-bag.com, z.H. des Vorstandes Mag. Dieter Cech.



Rechtlicher Hinweis: Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren der EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft und begründet keine Verpflichtung der FRIES Familien-Privatstiftung, der EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft oder einer anderen Person, Angebote zum Kauf von Wertpapieren der EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft anzunehmen. Das Kaufangebot für die EAG-Aktien ist bereits abgeschlossen.



Aussender: EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft Adresse: Erzherzog Rainer-Ring 23, 2500 Baden Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Dieter Cech Tel.: +43 2252 86351-37 E-Mail: ir@eag-bag.com Website: www.eag-bag.com



ISIN(s): AT0000908157 (Aktie) Börsen: Dritter Markt in Wien



