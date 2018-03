ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Ergebnisse seien zumindest gut genug für eine Beruhigung, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Markterwartungen an den Staplerhersteller für 2018 lägen beim operativen Ergebnis aber bereits fast am oberen Ende der avisierten Zielspanne./ag/la

Datum der Analyse: 01.03.2018

