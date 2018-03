Wien - Diesen Montag kam Stora Enso OYJ (Stora) auch bei Moody's dem Investment Grade Segment (zuletzt 2008) mit einem Upgrade auf Ba1 wieder etwas näher, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ursächlich hierfür sei die Entwicklung in 2017 sowie die gestiegene Wahrscheinlichkeit gewesen, ein Investment Grade Rating innerhalb der nächsten 18 Monate erreichen zu können. Dementsprechend sei der Ausblick auf positiv gesetzt worden. S&P rate Stora mit BB+ (stabiler Ausblick). Metsa Board Corp. (Metsa) hingegen habe gestern nach 2003 bereits den Sprung zurück in das Investment Grade geschafft. Es habe von S&P ein Upgrade auf BBB- erhalten. Grund hierfür sei vor allem die starke Entwicklung des Unternehmens in 2017 gewesen. Der Ratingausblick sei von S&P mit stabil festgesetzt worden. Bei Moody's sei Metsa mit Ba1 (stabiler Ausblick) geratet. (01.03.2018/alc/n/a)

