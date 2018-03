Unterföhring (ots) -



Vier Männer, vier Welten, eine Riesenherausforderung: Im Leben der werdenden Väter Gao (Shanghai/China), Vasanth (Bangalore/Indien), Rob (Lisbon/USA) und Waldemar (Rösrath/Nordrhein-Westfalen) dreht sich seit kurzem alles ums Thema Baby. Doch wie bereiten sich die Papas in spe auf ihren Nachwuchs vor? Vorfreude, Sorgen oder Zukunftsängste? Wie unterscheiden sich "Familien-Gründer" in China, Indien und den USA im Vergleich zu Deutschland? "Abenteuer Leben am Sonntag" hat die vier Männer durch ihre "Schwangerschaft" begleitet, vom ersten Ultraschallbild bis hin zum ersten Blick in die Augen des geliebten neuen Erdenbürgers. kabel eins zeigt das Spezial "Mann, ich werd' Vater!" am Sonntag, 4. März 2018, um 22:20 Uhr.



Es ist ein Junge! Auf einer eigens dafür veranstalteten Party will der Chinese Gao die frohe Botschaft verkünden. Doch dann holt ihn sein Aberglaube ein - und die Stimmung kippt. Warum? Und was hat die Geburt eines Kindes in Indien mit einem geopferten Hahn zu tun? Und warum ist Robs Schwiegermutter die einzige, die vor der Babyparty das Geschlecht des Kindes erfährt?



"Abenteuer Leben am Sonntag: Mann, ich werd' Vater!" - am Sonntag, 4. März 2018, um 22:20 Uhr bei kabel eins.



