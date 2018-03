Der Padersprinter ist ein Busunternehmen in der ostwestfälischen Provinz. Und er zeigt, wie Städte ihren Nahverkehr sauber kriegen: mit Eigeninitiative und der richtigen Technik. Das rechnet sich sogar ökonomisch.

Peter Bronnenberg ist eher ein gemütlicher Typ. Er liebt das Essen und die Geselligkeit. Doch wenn es um den Schadstoffausstoß von Bussen und Autos geht, kann er aus der Haut fahren. Die Konzerne sollten "ihre kriminellen Machenschaften selbst ausbaden", sagt der Chef des Nahverkehrsunternehmens Padersprinter, das jeden Tag rund 52.000 Menschen durch das ostwestfälische Paderborn chauffiert. Die Unternehmen "müssten in die Pflicht genommen werden." Es gehe ihm um die Nachrüstung von Abgasreinigungen. Doch die Politik versage "komplett".

Bronnenberg ist ökologischer Überzeugungstäter, ein Vorbild für die gesamte Nahverkehrsbranche. Er war der erste, der seinen Fahrzeugen Partikelfilter verpasste und mit Technik zur Reduzierung von Stickoxiden ausrüstete. Weil alte Diesel-Motoren zu viel Stickoxid in die Luft blasen, baute er nun bei 30 Stinkern eine Abgasreinigung ein. Die Ergebnisse sind phänomenal: Wissenschaftler testieren ihm, dass Paderborn die derzeit saubersten Busse der Welt hat. "Was aus dem Auspuff des Busses kam, war sauberer als die Umgebungsluft", sagte Ralph Pütz, Professor und Spezialist für Nutzfahrzeugforschung und Abgasanalytik an der Hochschule Landshut. "Die Ergebnisse haben ...

