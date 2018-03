Großbritannien lehnt EU-Entwurf zum Brexit-Vertrag ab DAX® (DE30 in der xStation 5) verfehlt den 5-Jahres-Durchschnitt vom Februar Beiersdorf (BEI.DE) verliert nach Ergebnisbericht an Wert

Zusammenfassung:In Asien war die heutige Sitzung recht gemischt, nachdem die US-Aktienmärkte den schlechtesten Monat der letzten zwei Jahren erlebten. Der japanische Nikkei (JAP225) verlor 1,56% an Wert, der australische S&P/ASX 200 (AUS200) 0,71%. Auf der anderen Seite übertrafen die chinesischen Aktien ihre Konkurrenten der Region, nachdem der Caixin-Einkaufsmanagerindex mit 51,6 Punkten die Erwartungen übertreffen konnte. Chinas Hang Seng CE (CHNComp) konnte daher um 0,46% zulegen. Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte eröffneten heute tiefer und knüpften an die gestrigen Verluste an. Medien- und Technologieunternehmen sind die größten Verlierer, während die Nahrungsmittel- und Bauaktien die einzigen Werte sind, die bei der Eröffnung Gewinne erzielen konnten. Die EU hat gestern ihren Entwurf zum Brexit-Vertrag veröffentlicht, wobei britische Amtsträger sich deutlich gegen den Vorschlag ausgesprochen haben. Ihrer Ansicht nach würde die Umsetzung des Entwurfs die Integrität der britischen Verfassung untergraben, da ...

