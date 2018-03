Berlin - Durch die Erweiterung ihres Investorenkreises macht das Berliner Functional Food Startup foodspring einen weiteren grossen Schritt im Rahmen seiner Internationalisierungsstrategie. Fonterra Ventures beteiligt sich zusammen mit den beiden bestehenden foodspring-Investoren Ringier Digital Ventures und btov Partners an der Muttergesellschaft Goodminton in der aktuellen Finanzierungsrunde in Höhe von 22 Millionen Euro.

Als Hersteller von hochqualitativen und innovativen Rohstoffen ist Fonterra seit vielen Jahren eng mit dem Erfolg von foodspring verknüpft. Der Einstieg bei foodspring durch die Beteiligung an der Muttergesellschaft Goodminton AG ist für Fonterra Ventures die erste strategische Partnerschaft dieser Art.

«Wir freuen uns über den Einstieg von Fonterra als starken Partner. Neben den Synergien, die sich durch die Partnerschaft bei Produktinnovationen ergeben, werden wir mit dem neuen Kapital primär die im vergangenen Jahr erfolgreich gestartete Internationalisierung vorantreiben sowie foodspring mittelfristig zum Omni-Channel-Player ausbauen», sagt Tobias Schüle, CEO und Gründer von foodspring.

Starkes Produktportfolio in den Kategorien Muskelaufbau, Gewichtskontrolle und gesunde Ernährung

Functional Food ist eines der am schnellsten wachsenden Verbrauchersegmente. Weltweit wird der Umsatz auf 200 Milliarden US-Dollar geschätzt - mit jährlich steigender Tendenz. Von Molkenprotein-Shakes bis hin zu Bio-Superfoods verfügt foodspring über ein starkes Produktportfolio in den Kategorien Muskelaufbau, Gewichtskontrolle und gesunde Ernährung.

«foodspring passt als Geschäftspartner strategisch ausgezeichnet zum Geschäftsbereich Active Nutrition von Fonterra und wird seine Reichweite auf neue Konsumenten und Vertriebskanäle ...

