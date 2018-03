Detroit / Burscheid (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Adient (NYSE: ADNT), der weltweit führende Anbieter von Automobilsitzen, ernennt mit Ingo Fleischer ab sofort einen neuen Leiter für das operative Geschäft in der EMEA Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika), in der das Unternehmen mit 50 Produktionswerken und rund 21.000 Mitarbeitern vertreten ist.



In seiner neuen Rolle als Vice President Seating EMEA verantwortet Ingo Fleischer die Steuerung der Geschäfts- und Produktionsprozesse in den Produktbereichen Komplettsitz, Sitzschäume und Sitzbezüge in einem der weltweit wichtigsten Märkte für Adient. In dieser Position wird der 48-Jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur das erfolgreiche operative Geschäft von Adient weiter ausbauen. Im Fokus stehen die Steigerung der Effizienz und Produktivität innerhalb des Fertigungsnetzwerkes der Region sowie insbesondere der Ausbau der starken Kundenbeziehungen zu führenden Automobilherstellern. Fleischer wird zudem weiterhin den Bereich Commercial Vehicle für die Belieferung von Nutzfahrzeugkunden leiten.



Ingo Fleischer ist seit 1997 im Unternehmen. In dieser Zeit durchlief er zahlreiche Fach- und Führungspositionen, von der Qualitätssicherung und Fertigung bis zur Koordination globaler Produktanläufe. Darüber hinaus steuerte er wichtige Kunden- und Geschäftsbereiche und bewies dabei strategisches Geschick und Innovationskraft. Zuletzt leitete Fleischer als Vice President Global Specialty Seating die erfolgreiche Weiterentwicklung der Sitzlösungen von Adient in den Bereichen Commercial Aircraft und Commercial Vehicle. Hier trug er maßgeblich zur Gründung von Adient Aerospace bei, einem gemeinsamen Joint Venture mit Boeing. Fleischer verantwortete zuletzt auch die Leitung der Adient Premiummarke Recaro Automotive Seating.



Für seine unternehmerischen Leistungen erhielt Ingo Fleischer im Jahr 2016 den begehrten Rising Star Award des Fachmagazins Automotive News Europe.



Ingo Fleischer übernimmt seine neuen Aufgaben von Brian Grady, der bislang für das operative EMEA Geschäft von Adient verantwortlich war. Grady wird künftig als Vice President Commercial in einer übergeordneten Funktion die weltweiten Geschäfts-, Marketing- und Entwicklungsprozesse von Adient steuern.



Über Adient:



Adient ist ein global führender Anbieter von Automobilsitzen. Mit 85.000 Mitarbeitern in 238 Produktions- und Montagewerken in 34 Ländern weltweit produzieren und liefern wir Automobilsitze für alle Fahrzeugsegmente sowie für alle großen Automobilhersteller. Unsere Expertise umfasst alle Stufen des automobilen Sitzherstellungsprozesses, von einzelnen Komponenten bis zu kompletten Sitzsystemen. Unsere integrierten, firmeninternen Kompetenzen decken alle Entwicklungsschritte unserer Produkte von Forschung und Entwicklung über das Design bis zur Konstruktion und Produktion ab. Wir statten mehr als 25 Millionen Fahrzeuge pro Jahr aus. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter adient.com.



OTS: Adient Ltd. & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/19526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_19526.rss2



Pressekontakt: Claudia Steinhoff Director Communications Europe/Africa Adient Ltd. & Co. KG 51399 Burscheid Industriestr. 20-30 Claudia.steinhoff@adient.com Tel.: +49 2174 654481