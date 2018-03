01.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Deutsche Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Deutsche Börse zieht ein positives Zwischenfazit zum KMU-Segment Scale, das heute vor genau einem Jahr gestartet ist. Die Zahl der in Scale gelisteten Aktien hat sich mittlerweile auf 49 erhöht, davon sind fünf Unternehmen über einen Börsengang in das Segment aufgenommen worden. Die Liquidität der in Scale notierten Unternehmen hat sich 2017 im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt um 130 Prozent erhöht, der Handelsumsatz von März bis Jahresende lag bei rund 2,8...

