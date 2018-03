Erstmals seit der Staatsgründung 1948 wird im Sommer ein Mitglied der britischen königlichen Familie Israel besuchen. Prinz William bereist außerdem den Nahen Osten.

Der britische Prinz William will im Sommer Israel, Jordanien und die Palästinensergebiete besuchen. Dies ist der erste offizielle Besuch eines Mitgliedes der britischen Königsfamilie in Israel seit der Staatsgründung 1948, wie das israelische Außenministerium am Donnerstag bestätigte. Die Reise des Prinzen finde auf Wunsch der britischen Regierung statt, schrieb der Kensington-Palast auf Twitter.

