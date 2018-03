Liebe Trader,

Seit Mitte 2016 ist bei dem Wertpapier von BMW ein dynamischer und inständiger Aufwärtstrend zu erkennen, der zuletzt sogar eine Rallybeschleunigung auf ein Jahreshoch von 97,50 Euro hervorgebracht hat. Zuvor aber war das Papier immer wieder an einer inneren Trendlinie um 90,00 Euro gescheitert, konnte jedoch nach dem vierten Anlauf einen Durchbruch für sich verbuchen und auf besagte Jahreshochs zulegen. Der Abgasskandal holte die deutschen Autobauer aber wieder schneller ein, als einem lieb war. Zwar fehlen direkte Anhaltspunkte bei BMW, aber die gesamte Branche wurde in Sippenhaft genommen und verlor zuletzt deutlich an Wert. Bei BMW geht es jetzt aber um den seit Sommer 2016 bestehenden Aufwärtstrendkanal, der aktuell ausgiebig getestet wird und ein unmittelbares Verkaufssignal droht.

Die aktuelle Konsolidierungsphase spielt sich zu Ungunsten der Bullen gleichzeitig in einem symmetrischen Keil/Dreieck ab, der in der Charttechnik als Fortsetzungsformation bekannt ist. Zudem zeigt das Dreieck die Unsicherheit von Marktteilnehmern im Markt an - alle warten auf den entscheidenden Ausbruch, ob zur Ober- oder Unterseite bleibt noch abzuwarten. Jedoch üben die aktuellen News erheblichen Druck auf die Autobauer aus und in den ersten Städten könnten bald Dieselfahrzeugverbote kommen.

Short-Chance:

Aufgrund der Negativschlagzeilen und dem noch immer untergeordneten, aber intakten Abwärtstrend, gehen wir von weiteren Kursrückschlägen bis auf die Marke von zunächst 84,14 Euro aus. Darunter dürfte sich die BMW-Aktie dann in Richtung 77,07 Euro aufmachen und bietet eine hervorragende Basis, um Short-Positionen aufzubauen und von Abgaben zu profitieren. Natürlich würde zugleich der Aufwärtstrend bestehend seit 2016 zur Unterseite verlassen werden und mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit weitere Verluste der Aktie bis auf einen Wert von grob 72,00 Euro mit sich bringen. Trotzdem sollte erst noch ein Bruch der Marke von grob 85,00 Euro abgewartet werden, ein Stop-Loss ist dann knapp über dem EMA 50 von 88,41 Euro anzusetzen. Sollte ein Aufschwung über dieses Niveau gelingen, könnte Kurspotenzial bis auf die 2018 Jahreshochs bei 97,50 Euro freigesetzt. Es bleibt also spannend, ob das Dreieck zur Ober- oder Unterseite aufgelöst wird!

Einstieg per Stop-Sell-Order: 85,00 Euro

Kursziel: 84,14 / 80,00 / 77,07 Euro

Stopp: > 88,41 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,41 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



BMW AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 86,45 Euro; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

