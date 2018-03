Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa tendieren am Donnerstagmittag schwach. Es ist zu erkennen, dass internationale Investoren einen Umweg um den alten Kontinent machen. Die Parlamentswahlen in Italien und das Mitgliedervotum der SPD zur Wiederbelebung der Goßen Koalition sind Themen, die die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig stimmen. Aber auch die laufende Berichtssaison liefert kein Kaufargument, vor allem die Ausblicke auf das laufende Jahr lassen die Anleger auf die Seitenlinie wechseln.

Der DAX gibt am Mittag um 1,5 Prozent auf 12.255 Punkte nach, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus nun bereits auf über 5 Prozent. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 1 Prozent auf 3.404 nach unten, der Index hat in den ersten beiden Monaten des Jahres bereits knapp 3 Prozent verloren. Im Vergleich dazu liebäugelt der Nasdaq-Index an der Wall Street bereits wieder mit dem Allzeithoch und notiert gegenüber dem Jahresbeginn 5 Prozent im Plus.

Nach der Anhörung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses am Dienstag erscheint Powell am Donnerstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Die Anleger werden auch diesen Auftritt genau verfolgen, allerdings stehen große Abweichungen nicht zu erwarten. Ferner steht am Nachmittag der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA zur Veröffentlichung an. Er könnte Bewegung in den Markt bringen.

Der Dollar hat einen Lauf

"Der Dollar hat einen Lauf", kommentiert die Commerzbank die jüngste Erholung der US-Devise. Gestützt werde sie in erster Linie durch den geldpolitischen Ausblick, also der Hoffnung auf eine zügigere Normalisierung der US-Zinsen durch die Fed aufgrund einer schneller anziehenden Inflation. Neben den Äußerungen des neuen Fed-Vorsitzenden hätten auch die zuletzt besseren Konjunkturdaten diese Hoffnung gestärkt. Die US-Wirtschaft laufe auf Hochtouren, und die expansive Fiskalpolitik der US-Regierung werde die Dynamik demnächst noch erhöhen. Das Euro-Dollar-Paar geht am Morgen bei 1,2200 um.

WPP und Carrefour enttäuschen

Keine Entspannung für Medienwerte, vor allem mit Bezug auf TV-Werbung, sehen Händler nach den Zahlen des britischen Werberiesen WPP. "Die Zahlen sind nicht schlecht, aber der Ausblick klingt zu mau", sagt ein Händler. Der Druck auf die Werbeindustrie durch Online-Unternehmen wie Google und Facebook hinterlasse Spuren. Investoren würden bei WPP vor allem bemängeln, dass es weiter an Aussagen fehle, wie man das Umsatzwachstum wiederbeleben wolle. "Da fehlt einfach jede Fantasie für Investoren", so der Händler. WPP büßen 13 Prozent ein. Der Sektor der Medienwerte stellt mit einem Abschlag von 2,7 Prozent den mit Abstand schwächsten Sektor in Europa.

Auch Carrefour-Aktien müssen kräftige Verluste von 6,2 Prozent hinnehmen. "Nachdem gestern Ahold Delhaize für eine deutliche Stimmungsverbesserung im Retail-Sektor gesorgt hat, ist das ein herbe Enttäuschung", sagt ein Händler über die Zahlen. Einige Marktteilnehmer dürften sich wegen Ahold long positioniert haben in der Hoffnung auf gute Carrefour-Zahlen. Dies dürfte am Donnerstag rückabgewickelt werden, auch der gesamte Sektor leide darunter. Vor allem die Dividendenkürzung um fast ein Drittel, der überraschende Verlust auf Jahressicht und das verlangsamte Wachstum kämen schlecht an. Der Sektor der Einzelhändler notiert 1,2 Prozent im Minus.

Peugeot glänzt - ohne Opel

Bei Peugeot (ex Opel) läuft es weiter rund. Die Umsätze im vierten Quartal liegen mit 12,5 Milliarden Euro klar über der Evercore-Schätzung von 12 Milliarden Euro. Das EBIT hat mit 1,52 Milliarden Euro ebenfalls die Schätzung von 1,42 Milliarden klar geschlagen. Verantwortlich für den Erfolg sei unter anderem die extrem erfolgreiche Markteinführung der Modelle 3008, 5008 und C3. Peugeot dürfte auch im laufenden Jahr von diesen Modellen und zusätzlichen Modellen profitieren. Der Ausblick erscheine konservativ. Peugeot steigen 6,8 Prozent.

Einen schlechten Ausblick bei Adecco machen Händler für das Kursminus von 7,9 Prozent verantwortlich. "Der Gewinn zum vierten Quartal war zwar gut, sieht aber durch positive Steuereffekte besser aus, als er eigentlich ist", sagt ein Händler. Zusammen mit dem unter Erwartung liegenden Ausblick und der Erwartung einer fallenden Bruttomarge im ersten Quartal sei die Aktie auf dem rekordhohen Bewertungsniveau über 70 Franken unattraktiv.

Enttäuschender Ausblick von Beiersdorf

Ein enttäuschender Ausblick setzt Beiersdorf unter Druck. Investec-Analysten nannten den Ausblick für Umsatz und EBIT-Marge "nicht überzeugend", vor allem angesichts der starken Entwicklung im Vergleich zu Wettbewerbern im vergangenen Jahr. Der Kurs fällt um 3,0 Prozent.

Für Elringklinger geht es um 6 Prozent nach unten. "Die Gewinnentwicklung hält mit der Umsatzentwicklung nicht Schritt", sagt ein Händler. Zudem bereite Elringklinger den Markt vermutlich auf einen vergleichsweise schwachen Ausblick vor, indem das Unternehmen die negativen Währungseinflüsse betone. Zalando geben um 5,4 Prozent nach. Der Ausblick sei auf der Umsatzseite in Ordnung, auf der Gewinnseite lägen die Analystenschätzungen aber im oberen Bereich der nun genannten Spanne von 220 bis 270 Millionen Euro für das bereinigte EBIT.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.404,31 -1,01 -34,65 -2,84 Stoxx-50 3.013,03 -0,83 -25,08 -5,19 DAX 12.254,55 -1,46 -181,30 -5,13 MDAX 25.988,83 -1,09 -286,21 -0,81 TecDAX 2.602,66 -1,04 -27,27 2,91 SDAX 11.991,84 -1,22 -147,65 0,88 FTSE 7.193,65 -0,53 -38,26 -5,93 CAC 5.269,35 -0,96 -51,14 -0,81 Bund-Future 159,83 0,35 -1,21 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.00 Uhr Mi, 17.39 Uhr % YTD EUR/USD 1,2182 -0,10% 1,2205 1,2215 +1,4% EUR/JPY 130,08 +0,02% 130,30 130,31 -3,8% EUR/CHF 1,1532 +0,11% 1,1530 1,1523 -1,5% EUR/GBP 0,8870 +0,07% 0,8865 1,1298 -0,2% USD/JPY 106,78 +0,12% 106,76 106,67 -5,2% GBP/USD 1,3735 -0,16% 1,3767 1,3801 +1,7% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76% 9.877,09 9.877,09 -31,24 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,21 61,64 -0,7% -0,43 +1,3% Brent/ICE 64,32 64,73 -0,6% -0,41 -2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,41 1.318,15 -0,6% -7,74 +0,6% Silber (Spot) 16,29 16,42 -0,8% -0,13 -3,8% Platin (Spot) 971,25 985,50 -1,4% -14,25 +4,5% Kupfer-Future 3,09 3,11 -0,7% -0,02 -6,5% ===

